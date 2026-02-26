1 капля под корень раз в месяц - и герань хоть в клипе снимай: штампует бутоны охапкой круглый год, даже без полива

Герань – настоящая звезда среди комнатных растений. И это не зря! Она украшает подоконники, балконы и лоджии, а летом "переезжает" на клумбы, радуя глаз в садах. Секрет ее популярности прост: она цветет долго и пышно, а ухаживать за ней – одно удовольствие. Если соблюдать несложные правила, то герань будет радовать своими цветами с ранней весны до самых морозов.
Важность подкормок для герани
Однако есть один маленький секрет, который поможет пеларгонии раскрыться во всей красе. Это правильная подкормка. Тут на помощь может придти неожиданный, но очень эффективный помощник - обычный медицинский йод. Его компоненты благотворно влияют на корневую систему, укрепляют весь куст и помогают растению бороться с болезнями, пишет портал "Антонов сад".
Прежде чем приступить к подкормке, не забудьте подготовить растение. В первую очередь удалите все поврежденные и засохшие листья, а затем аккуратно разрыхлите почву. Это позволит корням дышать и лучше усваивать питательные вещества.
Приготовление подкормки
Приготовить йодный раствор очень просто. Возьмите 1 литр отстоянной воды комнатной температуры и добавьте всего одну каплю йода. Хорошо перемешайте – и угощение для герани готово. Использовать его рекомендуется для полива один раз в месяц.
В чем секрет йодной подкормки
Такая йодная подкормка не только стимулирует рост герани, но и значительно ускоряет образование новых бутонов. Регулярное внесение этого удобрения весной и осенью обеспечит растению полноценное развитие и пышное, непрерывное цветение. Благодаря такому допингу герань будет штамповать бутоны один за другим.
Личный опыт цветоводов
"Герань очень отзывается на йодные подкормки. Особенно весной. Такие поливы дают растению дополнительные силы и активизируют цветение. Рекомендую", - рассказала Оксана из Москвы.
"Поливаю свои герани раствором на основе йода каждый месяц. Растения не желтеют и обильно цветут круглый год. Чудесная подкормка", - поделилась Ольга из Воронежа.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как собрать развалившейся замиокулькас без использования веревки.