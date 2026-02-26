Городовой / Вопросы о Петербурге / Когда включают фонтаны в Петергофе?
Когда включают фонтаны в Петергофе?

Опубликовано: 26 февраля 2026 17:40
 Проверено редакцией
фонтаны
Когда включают фонтаны в Петергофе?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Обычно сезон фонтанов в Петергофе стартует в конце апреля.

Фонтаны в Петергофе традиционно запускают в конце апреля, когда снег окончательно растает и устанавливается тёплая погода. Это событие знаменует начало летнего сезона и привлекает тысячи туристов. В 2025 году сезон фонтанов стартовал 27 апреля. С этого момента вход в Нижний парк становится платным.

Когда проходит праздник открытия фонтанов

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию сезона, проводится позже — обычно в середине мая. В 2025 году Весенний праздник фонтанов состоялся 17 мая. Это масштабное событие, которое превращает исторические сады и дворцы в сцену для театрализованного представления.

Режим работы фонтанов

В сезон фонтаны включают ежедневно с 10:00 до 19:45. Вход на территорию Нижнего парка открывается в 10:00, последний вход — за 45 минут до закрытия.

Интересные факты

Большинство фонтанов Петергофа расположено в Нижнем парке, который условно делится на три части: восточную, западную и центральную. Главное место занимает Большой каскад в центральной части. Туристы рекомендуют приезжать к запуску этого фонтана, чтобы увидеть, как все 75 фонтанов запускаются поочерёдно, когда до них доходит поток воды.

В Нижнем парке всего свыше 150 фонтанов различной формы и размера, многие из них богато украшены скульптурами. Среди самых известных — фонтан «Самсон», «Шутихи» и «Шахматная гора».

Вход в Нижний парк в сезон работы фонтанов платный. Для жителей России и стран СНГ билет стоит 600 рублей, для иностранных туристов — 1200 рублей. Льготные расценки действуют для ветеранов, пенсионеров и студентов — 450 рублей. Дети до 16 лет могут посетить парк бесплатно.

Если вы планируете посетить Петергоф в сезон работы фонтанов, рекомендую заранее уточнить актуальное расписание на официальном сайте музея-заповедника «Петергоф».

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
