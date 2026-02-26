Петербургское метро ускоряется: щиты достигли 450 м к «Заставской»

Два проходческих щита, работающие на строительстве Красносельско-Калининской линии петербургского метро, пересекли «Броневую».

Два туннелепроходческих щита, задействованные на прокладке тоннелей Красносельско-Калининской линии метро Петербурга в сторону «Каретной», преодолели «Броневую» и в общей сложности продвинулись на 450 метров к «Заставской».

По одному маршруту щит прошел около 300 метров, по другому — примерно 150. Диаметр каждого тоннеля составляет 5,6 метра, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, развитие метро является ключевым приоритетом для города на ближайшие годы. Это главная и наиболее сложная задача по созданию транспортной сети Петербурга.

Город вышел из метростроительного кризиса и значительно ускорил темпы проходки. Запутили в работу новый щит от Обуховского завода для тоннелей. Скоро добавится еще один.

На перегоне «Путиловская» — «Каретная» сейчас трудятся три проходческих комплекса. Два от Ясиноватского машиностроительного завода идут от «Путиловской» к «Каретной».

Третий, «Вера», сделан на Обуховском заводе специально для петербургских метростроевцев и работает в обратном направлении.

Всего на этом участке задействуют четыре щита. Последний, тоже от Обуховского завода, соберут под землей во втором квартале 2026 года. Ему предстоит проложить почти 4 км на глубине более 60 метров.

Участок охватывает четыре станции глубокого заложения: «Броневая», «Заставская» (с пересадкой на «Московские ворота» Московско-Петроградской линии), «Боровая» и «Каретная».

Сейчас специалисты Обуховского завода ремонтируют импортный проходческий щит, предназначенный для наклонных ходов к станциям глубокого метро в центре Петербурга.