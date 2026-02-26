Петербуржцы тонут в кредитах: +25% дел по долгам в 2025-м

В Санкт-Петербурге на четверть увеличилось количество дел о задолженностях по кредитам среди жителей. За 2025 год зафиксировано 414 тысяч таких случаев.
Число исполнительных производств по взысканию долгов с граждан банками и кредитными организациями в городе выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.
В 2025-м возбуждено 414,2 тысячи дел, тогда как в 2024-м — 330,8 тысячи, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.
В правительстве рассматривают введение моратория на штрафы за просрочки по ипотеке, микрозаймам и потребкредитам.