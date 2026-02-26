Не город, а настоящая сказка на Клязьме: старинный, уютный и живописный – что посмотреть и куда сходить

Старинный городок в российской глубинке

В 350 километрах от Москвы, на берегу реки Клязьма расположился старинный и уютный городок, который перенесет вас в допетровскую эпоху, прямиком в 17 век. Старинные монастыри, живописные горы, терема с затейливыми наличниками и каменные купеческие особняки – вот что влюбляет туристов с первого взгляда.

Legion-Media

Речь идет о городе Гороховец Владимирской области. Он был основан великим князем Андреем Боголюбским в 1168 году как пограничный пункт во время походов в Волжскую Болгарию. Затем Гороховец упоминается в Лаврентьевской летописи в 1239 году, когда город сожгли татаро-монголы. После этого жизнь здесь возобновилась только в 14-15 веке при князе Василии I, а в 17 веке Гороховец и вовсе пережил торговый расцвет, который продолжался до начала 20 века. Сегодня в городе проживает чуть больше 12 000 человек, и он набирает все большую популярность среди туристов.

Почему – Гороховец?

По одной из версий ученых, такое название городу было дано финско-угорскими племенами еще в 6 веке: "хорроховесь" или, по-другому, "деревня, дремлющая в снегах".

Согласно другой версии, название произошло от имени основателя города – царя Гороха, а все его потомки – гороховцы.

Что посмотреть и посетить в Гороховце

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь

Legion-Media

На Пужаловой горе, в 120 метрах от реки Клязьма расположился Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь. Он был основан еще в 17 веке и действует по сей день. У северной стороны монастыря находится смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на Благовещенский собор, на Знаменский монастырь, дом Канонникова, на Клязьму и окрестности.

Дом Ершова

Legion-Media

Дом Ершова – одна из визитных карточек Гороховца. Купеческий особняк конца 17 века был построен у подножия Пужаловой горы. В нем можно заметить элементы архитектуры той эпохи: массивное крыльцо, высокую шатровую крышу и окна с фигурными наличниками. Сегодня здесь работает Музей купечества.

Свято-Сретенский женский монастырь

Legion Media

На центральной площади города находится Свято-Сретенский женский монастырь, построенный в 17 веке. В центре ансамбля монастыря – Сретенский собор, который был построен на средства купца Семена Ершова. Купола храма покрыты цветным глазурованным лемехом, сверху возвышаются ажурные кресты.

Благовещенский собор

Legion-Media

Как и другие храмы, был построен на средства купца Семена Ершова. Собор появился благодаря многолетнему соперничеству богатейших семей Опариных и Ершовых. По легенде, Семен Ершов возвел собор прямо у крыльца дома своего конкурента. Матвей Опарин возмутился и приказал перенести крыльцо на другую сторону.

Пляж и горнолыжный курорт

Горохов пользуется популярностью среди любителей активного и пляжного отдыха. Вдоль Клязьмы построена набережная с широкой пешеходной зоной, есть песчаный пляж.

Прямо в центре города, на Пужаловой горе, работает горнолыжный комплекс с двумя подъемниками и 550-метровой трассой. Здесь также можно покататься на санках и тюбингах.

Как добраться до Гороховца

Доехать до Гороховца можно на элетричке из Нижнего Новгорода и Владимира. Чтобы добраться до города из Москвы, придется сесть на "Ласточку" на Курском вокзале. Время в пути составит 3 часа. Поезд прибудет в деревню Великово, от которой до Гороховца еще 11 километров.

