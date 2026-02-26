Старинная деревня с уникальной крепостью XIV века: железный "щит" Древней Руси - что посетить и попробовать

Российская деревня, которая защищала страну в прошлом

При нахождении в Псковской области каждому туристу необходимо посетить Изборск – одну из древнейших деревень. Первые упоминания в летописях о населенном пункте появились в середине XI века. Изборск является уникальным благодаря своей исторической архитектуре.

В прошлом Изборск неоднократно пытались атаковать враги, но населенный пункт выдержал восемь осад, поэтому его начали называть «железным городом». Деревня стала настоящим «щитом» при защите северо-западных рубежей Древней Руси. Сейчас она носит гордое звание «музей под открытым небом». Здесь можно увидеть ценные достопримечательности.

Изборская крепость

«Важный военный объект был построен в 1330 году и является памятником оборонного зодчества Древней Руси. Для строительства выбрали площадку на Жеравьей горе — стены здания и сегодня возвышаются здесь. Изборская крепость построена в форме неправильного треугольника с закруглёнными углами, что делает ее уникальной», - сообщает Tripster.

Труворово городище

Прежде здесь была крепость, но она не справлялась со своими функциями, из-за чего и было принято решение построить сооружение на Жеравьей горе. Сейчас здесь находится живописная площадка, Никольская церковь.

Никольский собор

Изначально этот собор был деревянным, но в 1349 году здесь построили каменное сооружение. Имеет лаконичную форму в романском стиле. Позже к собору пристроили колокольню-звонницу.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

«Церковь окружена невысокой каменной оградой, а оригинальная звонница придает фасаду здания ощущение массивности. В ней сохранился старинный резной иконостас. Некоторые иконы, по мнению специалистов, носят явные признаки итальянской школы», - рассказывает tur-ray.ru.

Мальский Спасо-Рождественский монастырь

Монастырь был основан в XV веке, но во времена правления Екатерины Великой он был закрыт. Его двери открылись вновь только в XX веке. Тут расположен храм Рождества и Трапезная церковь.

Словенские ключи

Это живописное место давно является феноменом. Здесь можно увидеть небольшие водопады, которые образуют каскад. Религиозные люди утверждают, что вода является целебной. Рядом можно увидеть руины древней водяной мельницы и усадьбы мельника.

Что попробовать

При посещении Изборска стоит попробовать копченую рыбу, домашнее сало, щи в горшочке, пельмени с лосиным мясом, белую уху и судака по-ильменски. Здесь очень вкусные пряники, мед и сыр.

