Лунный календарь для посева баклажанов на рассаду в марте 2026 года - подходящих дней мало: залог высокой урожайности

Март является идеальным месяцем для посева баклажанов на рассаду. Культура отличается длительным развитием, поэтому откладывать процедуру на апрель точно не стоит. Важно понимать, что для посева подходит не каждый день. Именно поэтому стоит ориентироваться на Лунный календарь.
При посеве баклажанов в неблагоприятные дни повышается шанс получить слабую рассаду, которая не сможет нормально развиваться и давать хороший урожай. Сайт «Антонов сад» рассказал, какие дни подойдут для работ.
Благоприятные дни марта 2026 года: 1, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27 числа.
Неблагоприятные дни марта 2026 года: 3, 10, 15, 19, 21, 29 числа.
Необходимо учитывать и сроки посева по регионам. Для средней полосы России лучше всего подходит конец марта, для Урала и Сибири – середина или начало месяца. В южных регионах страны допустимо откладывать посев на апрель.
Советы агронома:
«После посева семян емкости обязательно укройте стеклом или пленкой до появления всходов и поставьте их в теплое помещение с температурой +26…+27 градусов. Пленку или стекло необходимо раз в сутки убирать, проверять, не появились ли всходы и при необходимости увлажнять водой из пульверизатора».
«Поливать растения необходимо мягкой водой, лучше всего талой, разогретой до комнатной температуры. Полив можно проводить с помощью пипетки или пульверизатора, чтобы случайно не размыть грунт и не обнажить корни».
