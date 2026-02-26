От апреля до октября: Петербург нанесет суперстойкую разметку на ключевых трассах

Провалились в центре Петербурга: секретные подземелья города - кто и зачем строил ходы под Невой

Перейти

Дом XVIII века, в котором до сих пор живут петербуржцы: где увидеть самое старое здание города

Перейти

С азартом гоняем по льду: где покататься на коньках в Санкт-Петербурге в феврале-марте 2026 года

Перейти

Не только в Петергофе: где покормить белок в Санкт-Петербурге зимой

Перейти

Вокруг памятники, но не городские: почему в Санкт-Петербурге на кладбищах туристов больше, чем в музеях

Перейти