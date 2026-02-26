Городовой / Город / От апреля до октября: Петербург нанесет суперстойкую разметку на ключевых трассах
От апреля до октября: Петербург нанесет суперстойкую разметку на ключевых трассах

Опубликовано: 26 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Работы затронут 1162 улицы. 

Комитет по транспорту Петербурга анонсировал продолжение крупного проекта по обновлению дорожной разметки. В текущем году планируется удалить разметку на площади около 63,6 тыс. кв. м и нанести новую на более чем 680 тыс. кв. м. Об этом заявили в ведомстве.

Обновление затронет 1162 улицы. Для нанесения используют российский термопластик, который отличается высокой износостойкостью и отличной видимостью на загруженных дорогах.

Сезон работ стартует в конце апреля — начале мая при сухой погоде и температуре воздуха и асфальта выше +10 °C, а завершится в октябре.

Сначала внимание уделят основным артериям и улицам, где проводятся значимые городские и международные события.

В комитете отметили, что ежегодные обновления направлены на повышение безопасности для водителей и пешеходов, а также на уменьшение числа ДТП.

Автор:
Юлия Аликова
