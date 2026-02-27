Поймали в полете: как прохожие спасли ребенка, пока матери не было дома

Мать ребенка, выпавшего из окна десятого этажа в Санкт-Петербурге и чудом пойманного прохожими, ранее получала административные взыскания за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и имела судимость за кражу. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
Он добавил, что 34-летний отец мальчика не имеет судимостей, но за последние годы трижды штрафовался за распитие спиртного в неположенных местах.
Мужчина трудоустроен кладовщиком в частной компании. В семье также живут двое 18-летних сыновей от матери.
Напомним, 25 февраля около 17:00 из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте вывалился малыш 2024 года рождения.
Прохожие успели растянуть куртку, на которую он приземлился, и это спасло ему жизнь. Ребенка госпитализировали — он в стабильном состоянии, рядом с мамой.
По свидетельствам очевидцев, ребенок сам открыл окно и выпал. По данным источника ТАСС, на момент инцидента мать вышла из квартиры.
Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства случившегося.