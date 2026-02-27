Ленивые пирожки "Лапти" с картошкой и творогом: получаются мягче пуха и нежнее облака – быстро, просто и вкусно

Кулинарный блогер Наталья Атаманюк поделилась простым рецептом ленивых пирожков "Лапти" с картофелем и творогом. Получаются аппетитными, мягкими, как пух, и нежными. Просто тают во рту. Идеально подходят и к ужину, и к сытному перекусу. Разлетаются со стола мгновенно.
Что потребуется:
- творог – 1 пачка или 250 граммов;
- яйцо – 2 шт.;
- сметана – 3 столовые ложки;
- сахарный песок – 1 столовая ложка;
- подсолнечное масло – 2 столовые ложки;
- соль – половина чайной ложки;
- сода – половина чайной ложки;
- мука – 300 граммов;
- картофель – 0,7 кг;
- сливочное масло – 30 граммов;
- молоко – 50 миллилитров;
- лук – 1шт.;
- соль – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь нужно отварить картофель в подсоленой воде до готовности. Затем слить воду и пюрировать его, добавив молоко и сливочное масло. Луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить до золотистости. Вмешать в картофельное пюре, посолить по вкусу. Начинка готова.
После необходимо в глубокой миске смешать творог, яйца, соль, сахар, сметану и соду. Добавить подсолнечное масло и все размешать. Частями ввести просеянную муку и замесить мягкое, чуть липкое тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить на 10-15 минут. Так тесто станет еще эластичнее.
Разделить его на 10-12 равных частей, из каждой сформировать шарик, приплюснуть его и выложить начинку. Защипнуть края и примять пирожок, придав ему форму "лаптя". Обжарить с обеих сторон до золотистости на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Подать пирожки со сметаной или растопленным сливочным маслом.
Совет: если хочется, чтобы пирожки получились еще более ароматными, то в картофельную начинку можно добавить свежий укроп или зеленый лук: получится еще вкуснее.
