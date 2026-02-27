Смородина слаще мармелада и конфет: Лью 3 ведра под куст - ягоды "вяжет" огромными гроздьями

Совет по подкормке смородины для сладких ягод.

Смородина - ягода красивая, вкусная и очень полезная, из неё готовят варенья, компоты, кладут её в начинку для пирогов и булочек. Потому вырастить на своём участке несколько смородиновых кустов своим долгом считает каждый дачник.

Но почему-то у одних ягод - навалом, они крупные и сладкие, как мармелад, а у других смородиновые кусты дают кислую несъедобную мелочь. Дело всё - в грамотных подкормках, без них вы не сможете получить богатого урожая смородины.

Если хотите вырастить много вкусной смородины, следуйте советам по подкормке кустов весной, их дали на канале "уДачи на Даче, а как же иначе".

Самая важная подкормка весной - калий, именно он необходим кустам для пышного цветения и бурного образования завязей, из которых потом вырастут вкусные ягоды. Можно взять готовое удобрение - сульфат калия. Растворить в 10 литрах воды 2 столовые ложки, и состав для подкормки готов. Поливаем им смородиновые кусты.

Если не хотите приобретать готовые подкормки, можно использовать бесплатное удобрение. Нам понадобится древесная зола. 1 стакан этого порошка заливаем 10 литрами горячей воды и даём остыть. Готовым настоем проливаем кусты смородины под корень.

Молодым кустам нужно 3 литра средства, а взрослым - 5. Этого количества будет достаточно, чтобы в смородине накопилось большое количество сахаров, она нарастила вкусные сладкие ягоды.

Если ваши кусты часто заболевают мучнистой росой, то и на этот случай у дачных экспертов есть полезный совет. От этого недуга растения поможет опрыскивание сенной палочкой, которую нужно развести по инструкции на упаковке.

Соблюдайте эти нехитрые тонкости, и урожай смородины у вас будет точно круче, чем у всех соседей по участку.

