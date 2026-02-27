Сладкий плов ем в Великий Пост через день - вкусный, сытный и никогда не надоедает

Если вы придерживаетесь постного меню, то можно его разнообразить. Вместо мясного плова на основе риса, который мы едим в обычные дни, приготовить - фруктовый. Получится вкусно, сытно, и не надоедает.
Хотите приготовить необычный плов в Великий Пост? Воспользуйтесь рецептом, который дали на сайте "АЙМКУК".
Для приготовления плова с фруктами нам понадобятся такие продукты:
- 1 стакан риса (лучше брать круглозёрный);
- 2 стакана воды;
- 50 г изюма;
- 0,5 яблока;
- 0,5 груши;
- 0,5 банана;
- щепоть молотой крицы;
- 1 ч. л. мёда;
- 20 г растительного масла без запаха.
Способ приготовления постного плова таков
- Рис нужно промыть. Делать это лучше 2-3 раза, чем прозрачнее станет вода, тем лучше.
- Выкладываем промытый для плова рис в кастрюлю с толстым дном и заливаем водой.
- Изюм тоже хорошо промываем, можно залить его кипятком на 5 минут, а затем воду слить, так он станет чище.
- Отправляем изюм в кастрюлю к рису.
- Варим рис с изюмом до готовности крупы, 15-20 минут, ждём, чтобы вода впиталась.
- Яблоки и грушу чистим, мякоть нарезаем кубиками. Банан также режем.
- Раскладываем фрукты по рису, присыпаем корицей, сверху выливаем масло и жидкий мёд.
- Кастрюлю накрываем крышкой, укутываем в плотное полотенце и ставим "доходить" в тёплое место.
- Перед подачей к столу фруктовый плов перемешиваем.
Блюдо готово, оно сытное, вкусное и не противоречит правилам Великого Поста.
Если вы хотите разнообразить плов, то в него можно положить любые фрукты или ягоды на свой вкус. При смене ингредиентов и вкус плова будем меняться, но он неизменно останется обалденным.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как готовить ещё вкусный рис в Великий Пост.