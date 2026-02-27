Городовой / Полезное / Сладкий плов ем в Великий Пост через день - вкусный, сытный и никогда не надоедает
Сладкий плов ем в Великий Пост через день - вкусный, сытный и никогда не надоедает

Опубликовано: 27 февраля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Сладкий плов ем в Великий Пост через день - вкусный, сытный и никогда не надоедает
Сладкий плов ем в Великий Пост через день - вкусный, сытный и никогда не надоедает
Рецепт приготовления вкусного постного блюда.

Если вы придерживаетесь постного меню, то можно его разнообразить. Вместо мясного плова на основе риса, который мы едим в обычные дни, приготовить - фруктовый. Получится вкусно, сытно, и не надоедает.

Хотите приготовить необычный плов в Великий Пост? Воспользуйтесь рецептом, который дали на сайте "АЙМКУК".

Для приготовления плова с фруктами нам понадобятся такие продукты:

  • 1 стакан риса (лучше брать круглозёрный);
  • 2 стакана воды;
  • 50 г изюма;
  • 0,5 яблока;
  • 0,5 груши;
  • 0,5 банана;
  • щепоть молотой крицы;
  • 1 ч. л. мёда;
  • 20 г растительного масла без запаха.

Способ приготовления постного плова таков

  1. Рис нужно промыть. Делать это лучше 2-3 раза, чем прозрачнее станет вода, тем лучше.
  2. Выкладываем промытый для плова рис в кастрюлю с толстым дном и заливаем водой.
  3. Изюм тоже хорошо промываем, можно залить его кипятком на 5 минут, а затем воду слить, так он станет чище.
  4. Отправляем изюм в кастрюлю к рису.
  5. Варим рис с изюмом до готовности крупы, 15-20 минут, ждём, чтобы вода впиталась.
  6. Яблоки и грушу чистим, мякоть нарезаем кубиками. Банан также режем.
  7. Раскладываем фрукты по рису, присыпаем корицей, сверху выливаем масло и жидкий мёд.
  8. Кастрюлю накрываем крышкой, укутываем в плотное полотенце и ставим "доходить" в тёплое место.
  9. Перед подачей к столу фруктовый плов перемешиваем.

Блюдо готово, оно сытное, вкусное и не противоречит правилам Великого Поста.

Если вы хотите разнообразить плов, то в него можно положить любые фрукты или ягоды на свой вкус. При смене ингредиентов и вкус плова будем меняться, но он неизменно останется обалденным.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как готовить ещё вкусный рис в Великий Пост.

Автор:
Марина Котова
Полезное
