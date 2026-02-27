Подруга-узбечка засыпает апельсиновые корки содой: Получает средство для мытья посуды - и меня научила

Рассказываем, как готовить натуральное средство для посуды.

Мало кто знает, куда можно применить в доме такой мусор, как апельсиновые корки. Чаще всего фрукты съедают, а кожуру отправляют в мусор. Максимум, куда её девают, - кладут в карманы пальто на зиму от моли. Да и то, скорее уж используют новомодные отпугиватели.

Но можно из апельсиновых корок приготовить классное средство для мытья посуды, вы точно не знали такого хитрого способа.

Необычным способом приготовления моющего средства для посуды без грамма вредной химии делятся на канале "Практичные советы".

Способ приготовления средства для мытья посуды прост

Очистили 2-3 апельсина, мякоть съели или пустили на приготовление сока. А вот шкурки вместе с белой "изнанкой" нарезали на тонкие полоски острым ножом.

Сложили их в литровую банку и туда же насыпали 2 столовые ложки питьевой соды. Заливаем водой до верха, плотно закрываем крышкой.

Убираем банку в холодильник на 1 неделю, а потом вытаскиваем, открываем и удивляемся.

Жидкость в ней станет густой и ароматной. Взболтали всё, отделили шкурки, а получившееся средство перелили в пустой пузырёк с дозатором.

У нас готово классное экологичное средство для мытья посуды. Оно идеально для семей с детьми, а также для тех, у кого аллергия на моющие средства.

Домашнее средство шикарно отмывает жир, при этом не оставляет на поверхности посуды липкой плёнки, полностью смывается водой.

Тарелки после мытья с ним сверкают чистотой, а также имеют еле уловимый цитрусовый аромат.

Вот так из настоящего мусора, который мы привыкли отправлять в ведро, можно приготовить полезнейшее средство для кухни.

