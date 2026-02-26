Городовой / Город / Температурные качели и гололед: коммунальщики спасают Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как заставить кошку пить воду: лайфхаки от ветеринарного врача — актуально для "почечников" Полезное
Где работает Алексей Ягудин в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Рекорд сорван: Петербург выдержал 60 дней мороза Город
Самый чистый уголок России: древний город, который помнит монголов и князей — где и что там посмотреть сегодня Полезное
Санкт-Петербург переходит на биометрию: госуслуги без очередей и документов Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Температурные качели и гололед: коммунальщики спасают Петербург

Опубликовано: 26 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Температурные качели и гололед: коммунальщики спасают Петербург
Температурные качели и гололед: коммунальщики спасают Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге объявили желтый режим погодной опасности.

В Петербурге коммунальные службы перешли на усиленный режим из-за резких перепадов температуры. Ночью на 27 февраля ожидается потепление выше 0°C.

Об этом предупредил вице-губернатор Евгений Разумишкин: в пятницу выпадет снег при сильном ветре, а на дорогах возможен гололед.

Коммунальщики уже подготавливают дороги и тротуары — посыпают их реагентами. Дворники сосредоточились на остановках транспорта, метро, пешеходных зонах и подходах к соцобъектам, — сообщает Moika78.ru со ссылкой на Разумишкина.

Напомним, 26 февраля в городе ввели желтый уровень погодной опасности: ветер дует с порывами до 15–17 м/с. К вечеру зарядил обильный снег.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью