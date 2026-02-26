Температурные качели и гололед: коммунальщики спасают Петербург

В Петербурге коммунальные службы перешли на усиленный режим из-за резких перепадов температуры. Ночью на 27 февраля ожидается потепление выше 0°C.
Об этом предупредил вице-губернатор Евгений Разумишкин: в пятницу выпадет снег при сильном ветре, а на дорогах возможен гололед.
Коммунальщики уже подготавливают дороги и тротуары — посыпают их реагентами. Дворники сосредоточились на остановках транспорта, метро, пешеходных зонах и подходах к соцобъектам, — сообщает Moika78.ru со ссылкой на Разумишкина.
Напомним, 26 февраля в городе ввели желтый уровень погодной опасности: ветер дует с порывами до 15–17 м/с. К вечеру зарядил обильный снег.