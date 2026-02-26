Городовой / Полезное / Из всех гибридов огурцов каждый год сажаю лишь 1: штампует зеленцы как бешеный до самых морозов – урожай собираем бочками
Из всех гибридов огурцов каждый год сажаю лишь 1: штампует зеленцы как бешеный до самых морозов – урожай собираем бочками

Опубликовано: 26 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Назван высокоурожайный и неприхотливый гибрид огурцов 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала гибрид огурцов, который удивил дачников своей неприхотливостью и порадовал богатым урожаем. Прекрасно чувствует себя и в теплице, и в открытом грунте. Подходит для новичков, так как не требует особого ухода и может расти в разных климатических условиях.

Описание гибрида

По словам эксперта, речь идет о гибриде "Адам F1". Он был выведен голландскими селекционерами и допущен к выращиванию в 2002 году. Кусты среднерослые с мощным стеблем и побегами. Благодаря женскому типу цветения пустоцветов почти не бывает. В опылении пчелами гибрид не нуждается. Схема посадки: 30х70 сантиметров.

Урожайность

Первые зеленцы начинают радовать через 45-50 дней после появления всходов. Огурцы вырастают в длину до 10 сантиметров и весом до 95 граммов, ароматными, сочными, сладковатыми и очень вкусными, без горечи. Отлично хранятся и долго не теряют товарного вида. Подходят и для летних салатов, и для консервации. Урожайность может достигать 10 килограммов с 1 куста, особенно если проводить прищипывание и своевременно удалять боковые побеги.

Гибрид "Адам F1" любит теплые и хорошо освещенные участки, с легкостью переносит жару и непродолжительную затененность. Но не любит засуху и плохо реагирует на возвратные заморозки.

Личный опыт садоводов

Дачники оставляют о гибриде "Адам F1" исключительно положительные отзывы:

"Первый раз посадил огурец "Адам" в 2003 году, с тех пор сажаю его постоянно. За это время перепробовал сортов и гибридов штук 30, но лучше, чем Адам не нашел. И в салат, и в засолку подходит идеально".

"Урожайный сорт, особого ухода не требует, огурцы вкусные, без горечи, идеальны для засолки и употребления в свежем виде: мелкие бугорки, шипы не сильно колючие".

"Высокая урожайность, устойчивость к большинству заболеваний, растет в любых условиях, самоопыляется, вкусный. Не перерастает и не горчит".

Ранее мы сообщали, какой еще гибрид огурцов считается удачным.

Автор:
Ольга Зайцева
