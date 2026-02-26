Из всех гибридов огурцов каждый год сажаю лишь 1: штампует зеленцы как бешеный до самых морозов – урожай собираем бочками

Новости по теме

Не сорт, а урожайная база в теплице: идеален для консервирования и не болеет - по 130 плодов с куста

Перейти

Лунный календарь для посева баклажанов на рассаду в марте 2026 года - подходящих дней мало: залог высокой урожайности

Перейти

Из 650 сортов выбираю всегда 1: перцы выдает в любую погоду - хоть в грунт, хоть в теплицу, по 20 штук с куста

Перейти

Не картошка, а эталон урожайности: Выдаёт до 700 кг плодов с 1 сотки

Перейти

Закидывать снег в теплицу перед весной или не стоит: агроном жестко поставил точку в спорах - не правы 98% огородников

Перейти