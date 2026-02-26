Городовой / Город / Колпинский комбинат кормил просрочкой: подлог дат на 60 кг баранины вскрыт
Колпинский комбинат кормил просрочкой: подлог дат на 60 кг баранины вскрыт

Опубликовано: 26 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Razmik Zackaryan / URA.RU
Россельхознадзор проверил продукцию компании «Биосфера» из Колпино.

Россельхознадзор осмотрел продукцию предприятия «Биосфера» в Колпино и обнаружил серьезные нарушения. Компания фальсифицировала сроки годности мяса, искусственно увеличивая их почти на год.

В частности, в системе «Меркурий» для 60 кг мокросоленой бараньей черевы подкорректировали дату годности с 19 февраля 2026 года до 27 января 2027 года, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Это противоречит закону «О ветеринарии», техрегламентам по безопасности пищевой и мясной продукции, а также ветеринарным правилам по оформлению сопроводительных документов.

Автор:
Юлия Аликова
