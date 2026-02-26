Городовой / Полезное / Яблочно-морковный сок как в СССР из 3-литровых банок: густой, сладкий — тот самый вкус
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как заставить кошку пить воду: лайфхаки от ветеринарного врача — актуально для "почечников" Полезное
Где работает Алексей Ягудин в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Рекорд сорван: Петербург выдержал 60 дней мороза Город
Самый чистый уголок России: древний город, который помнит монголов и князей — где и что там посмотреть сегодня Полезное
Санкт-Петербург переходит на биометрию: госуслуги без очередей и документов Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Яблочно-морковный сок как в СССР из 3-литровых банок: густой, сладкий — тот самый вкус

Опубликовано: 26 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Яблочно-морковный сок как в СССР из 3-литровых банок: густой, сладкий — тот самый вкус
Яблочно-морковный сок как в СССР из 3-литровых банок: густой, сладкий — тот самый вкус
Legion-Media
Как приготовить сок из яблок и моркови 

Наверное, все, кто застал СССР, помнят морковно-яблочный сок в банках: густой, яркий, сладкий и очень вкусный. Приготовить такой же сок можно и дома. Рецептом делится канал "Готовим с Калниной Натальей".

Для домашнего сока понадобится:

  • Морковь и яблоки — по 2 кг
  • Сахар — 50-100 г
  • Вода — 1,5 л (при желании можно будет долить)

Морковь и яблоки тщательно вымойте. Морковь очистите и нарежьте на крупные кусочки. Из яблок удалите сердцевину, нарежьте на 4 части. Кожицу можно не счищать.

Сложите все в кастрюлю, залейте водой и варите до мягкости моркови (примерно полчаса). При желании добавьте сахар. Он может и не понадобиться, если морковь и яблоки достаточно сладкие.

Прямо в кастрюле погружным блендером пюрируйте массу (или перелейте в чашу, зависит от конструкции кухонного помощника). Если сок очень густой, добавьте еще горячей воды.

Горячий сок разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Если не планируется хранить его долго, то можно перелить и в просто чистую емкость, дать остыть. Вкусно пить его охлажденным. Сок "как из СССР" понравится и детям.

Советы для идеального результата:

  • Выбирайте сочную, сладкую морковь — лучше всего подходят сорта с ярко-оранжевой сердцевиной.
  • Яблоки берите кисло-сладкие, они дают приятную кислинку.
  • Густоту можно регулировать количеством воды: меньше воды — гуще сок, больше — более жидкий.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить вкусный сытный суп из рыбных консервов.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью