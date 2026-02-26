Яблочно-морковный сок как в СССР из 3-литровых банок: густой, сладкий — тот самый вкус

Наверное, все, кто застал СССР, помнят морковно-яблочный сок в банках: густой, яркий, сладкий и очень вкусный. Приготовить такой же сок можно и дома. Рецептом делится канал "Готовим с Калниной Натальей".
Для домашнего сока понадобится:
- Морковь и яблоки — по 2 кг
- Сахар — 50-100 г
- Вода — 1,5 л (при желании можно будет долить)
Морковь и яблоки тщательно вымойте. Морковь очистите и нарежьте на крупные кусочки. Из яблок удалите сердцевину, нарежьте на 4 части. Кожицу можно не счищать.
Сложите все в кастрюлю, залейте водой и варите до мягкости моркови (примерно полчаса). При желании добавьте сахар. Он может и не понадобиться, если морковь и яблоки достаточно сладкие.
Прямо в кастрюле погружным блендером пюрируйте массу (или перелейте в чашу, зависит от конструкции кухонного помощника). Если сок очень густой, добавьте еще горячей воды.
Горячий сок разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Если не планируется хранить его долго, то можно перелить и в просто чистую емкость, дать остыть. Вкусно пить его охлажденным. Сок "как из СССР" понравится и детям.
Советы для идеального результата:
- Выбирайте сочную, сладкую морковь — лучше всего подходят сорта с ярко-оранжевой сердцевиной.
- Яблоки берите кисло-сладкие, они дают приятную кислинку.
- Густоту можно регулировать количеством воды: меньше воды — гуще сок, больше — более жидкий.
