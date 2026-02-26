В СССР розетки были на уровне пояса, а сейчас их ставят у пола - в чем причина

Почему в СССР розетки устанавливали на уровне пояса

В современных интерьерах розетки принято монтировать низко, почти у пола, а в советских квартирах их крепили на уровне пояса. Эта разница объясняется не только сменой дизайнерских тенденций, но и практическими соображениями прошлого.

На Западе «низкий» стандарт применяется уже давно. Выбор высоты монтажа напрямую влияет на безопасность, удобство и внешний вид помещения.

Почему в СССР розетки были высоко

В типовых советских домах проводка прокладывалась под потолком. Требовалось гораздо больше материалов, чтобы опустить кабель к полу.

Установка розетки на уровне 90 см позволяла экономить тысячи километров провода по всей стране. Кроме того, такое расположение считалось безопасным для детей, так как заглушек не было.

Также это было удобно для подключения техники, которая стояла на столах. Длина шнура бытовых приборов была небольшой, а розетки находились близко.

Современный подход

С приходом евроремонта приоритеты сместились в пользу эстетики и скрытого монтажа. Провода стали прятать в стены, а розетки опустили на уровень 15–30 см от пола, чтобы они не бросались в глаза.

Это решение идеально вписалось в современные тренды интерьера с низкой мебелью. Выключатели начали устанавливать на уровне опущенной руки (80–90 см), чтобы даже дети могли включить свет.

Сейчас не запрещается пользоваться советским методом установки розеток. Каждый делает ремонт так, как удобно именно ему. Кроме того, многие рекомендуют комбинировать оба подхода, сообщает автор канала "Блог системного администратора" Игорь Позняев.

