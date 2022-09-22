Сергея Макарова подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями.
Перед смертью экс-солист «Ласкового мая» прямо высказался об отношении к бывшему продюсеру коллектива.
Угрожающая исторической части города практика вывода из реестра охраняемых домов, построенных до 1917 года, стала возможной из-за хитрой процедуры «юридического урезания, которая предшествует урезанию физическому: сначала изменяют предмет охраны, постепенно снимая ее с новых частей здания, а потом оказывается, что охранять больше и нечего.
Дом Шагина на набережной Фонтанки начали сносить в авральном режиме. От этого страдают соседние дома, а местные жители опасаются, что, когда дело дойдет до забивания новых свай, их жилища могут рассыпаться, сообщают активисты в ТГ-канале «Живой Город».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить обращение жителей Петербурга в связи с возможным сносом Дома Шагина.
Прокуратура Ленобласти объявила о начале проверки после обнаружения мертвой двухлетней девочки в Мурино, жившей с няней. Сейчас женщина находится под следствием — возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Видео допроса задержанных, подозреваемых в жестоком убийстве маленькой девочки в Костроме, было опубликовано пресс-службой МВД. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России раскрыл новые подробности по делу о похищении и убийстве малолетнего ребенка двумя мужчинами в Костроме. Так, следствие опубликовало видео из общежития города, где было совершено жестокое преступление. Об этом сообщают «Известия».
Во вторник, 4 январе, в Костроме была убита пятилетняя девочка. Видео, на котором двое мужчин похищают ребенка, попало в Сеть. Расследование громкого уголовного дело взято под контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
За 11 месяцев 2021 года Следственный комитет России раскрыл и направил в суды более 7,7 тысячи дел о преступлениях, совершенных подростками.
В Кемеровской области снова произошел инцидент под землей — вчера, 19 декабря, в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком случилось нагревание пласта в заброшенной штольне. Все горняки были оперативно эвакуированы, жертв не последовало. Подробности сообщает ТАСС.
После заявления о причастности музыканта к распространению наркотиков Алишер вместе с супругой и охранником покинул страну
Адвокату рэп-исполнителя Моргенштерна Сергею Жорину не известно местонахождение его доверителя, поэтому он не может прокомментировать слухи о бегстве музыканта из страны. Об этом Жорин сказал «Ленте.ру».
Выдвижением обвинений рэперу Моргенштерну в возможной торговле наркотиками должен заниматься Следственный комитет.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования. В Кремле считают, что судьба подобных инициатив зависит от решения министерств просвещения и образования. Подробности сообщает РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант Алишер Моргенштерн, по сути, торгует запрещенными веществами через социальные сети.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что неправдоподобная информация о борьбе с коронавирусом стала основанием для возбуждения 60 уголовных дел. С таким заявлением на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» выступил глава СК, передает РИА Новости.
Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин обратился с письмом к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает «Интерфакс».
Щербинский суд Москвы арестовал на два месяца четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.