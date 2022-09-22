Все новости / Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Общество
Юрист Шапчиц: КГИОП отошел от охраны исторических зданий в Петербурге ради «прав инвесторов»
Угрожающая исторической части города практика вывода из реестра охраняемых домов, построенных до 1917 года, стала возможной из-за хитрой процедуры «юридического урезания, которая предшествует урезанию физическому: сначала изменяют предмет охраны, постепенно снимая ее с новых частей здания, а потом оказывается, что охранять больше и нечего.
12 июл 2022 16:59
Общество
Дом Шагина начали сносить в авральном режиме – активисты
Дом Шагина на набережной Фонтанки начали сносить в авральном режиме. От этого страдают соседние дома, а местные жители опасаются, что, когда дело дойдет до забивания новых свай, их жилища могут рассыпаться, сообщают активисты в ТГ-канале «Живой Город».
06 июл 2022 15:42
Происшествия
Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка, жившего с няней
Прокуратура Ленобласти объявила о начале проверки после обнаружения мертвой двухлетней девочки в Мурино, жившей с няней. Сейчас женщина находится под следствием — возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает РИА Новости.  
31 янв 2022 14:23
Происшествия
МВД России опубликовало видео допроса мужчин, подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
Видео допроса задержанных, подозреваемых в жестоком убийстве маленькой девочки в Костроме, было опубликовано пресс-службой МВД. Об этом сообщает РИА Новости.  
06 янв 2022 11:53
Происшествия
СК опубликовал кадры с места убийства пятилетней девочки в Костроме
Следственный комитет России раскрыл новые подробности по делу о похищении и убийстве малолетнего ребенка двумя мужчинами в Костроме. Так, следствие опубликовало видео из общежития города, где было совершено жестокое преступление. Об этом сообщают «Известия».
05 янв 2022 16:43
Происшествия
В Костроме двое мужчин признались в убийстве пятилетней девочки
Во вторник, 4 январе, в Костроме была убита пятилетняя девочка. Видео, на котором двое мужчин похищают ребенка, попало в Сеть. Расследование громкого уголовного дело взято под контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает РИА Новости.  
05 янв 2022 10:27
Общество
Бастрыкин подарил конструктор раненному в казанской гимназии мальчику
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
28 дек 2021 21:49
Происшествия
СКР расследует обстоятельства ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе
В Кемеровской области снова произошел инцидент под землей — вчера, 19 декабря, в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком случилось нагревание пласта в заброшенной штольне. Все горняки были оперативно эвакуированы, жертв не последовало. Подробности сообщает ТАСС.
20 дек 2021 10:58
Общество
Адвокат Моргенштерна Жорин не подтвердил и не опроверг слухи об отъезде рэпера из России
Адвокату рэп-исполнителя Моргенштерна Сергею Жорину не известно местонахождение его доверителя, поэтому он не может прокомментировать слухи о бегстве музыканта из страны. Об этом Жорин сказал «Ленте.ру».
24 ноя 2021 23:38
Политика
Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования. В Кремле считают, что судьба подобных инициатив зависит от решения министерств просвещения и образования. Подробности сообщает РИА Новости.  
24 ноя 2021 14:13
Общество
Следственный комитет возбудил 60 уголовных дел за фейки о коронавирусе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что неправдоподобная информация о борьбе с коронавирусом стала основанием для возбуждения 60 уголовных дел. С таким заявлением на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» выступил глава СК, передает РИА Новости.
23 ноя 2021 15:47
Происшествия
Суд арестовал всех четверых обвиняемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал на два месяца четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
08 ноя 2021 08:56
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