Александр Бастрыкин

Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела ребенка, жившего с няней

Прокуратура Ленобласти объявила о начале проверки после обнаружения мертвой двухлетней девочки в Мурино, жившей с няней. Сейчас женщина находится под следствием — возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает РИА Новости.