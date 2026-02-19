Городовой / Город / Пропавшие петербурженки найдены живыми: где они находятся
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Проводы зимы на подоконнике: как подготовить комнатные растения к весне - 6 шагов умного цветовода Полезное
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пропавшие петербурженки найдены живыми: где они находятся

Опубликовано: 19 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Пропавшие петербурженки найдены живыми: где они находятся
Пропавшие петербурженки найдены живыми: где они находятся
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Местонахождение детей было неизвестно с 9 февраля.

Следователи выяснили, где находится пропавшая жительница Санкт-Петербурга вместе с двумя дочерьми. Все они обнаружены живыми и невредимыми во Владимирской области, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.​

В ходе совместной работы следователей и оперативников были проведены следственные действия и розыскные мероприятия, позволившие установить местопребывание женщины и ее дочерей во Владимирской области; их здоровью и жизни ничего не угрожает.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина специалисты ГСУ СК по Санкт-Петербургу и Московской области организовали обыски и допросы, что привело к обнаружению пропавших.​

Ранее сообщалось об исчезновении двух сестер — 18-летней и 11-летней; их не видели с 9 февраля, когда старшая вела младшую в школу, а о пропаже заявил отец.

В следственном отделе по Фрунзенскому району Петербурга завели уголовное дело по факту безвестного отсутствия матери и дочерей; к розыску подключились волонтеры "Лиза Алерт" в 16 регионах, включая Петербург, Ленобласть, Москву.​

По сведениям источника в правоохранительных органах, мать увезла дочерей; она находится в ссоре с бывшим супругом, дееспособна и сохраняет родительские права, но в последние годы состояла в религиозной группе "РПЦ царской империи" и с октября 2024 года жила в Ульяновской области отдельно от семьи.

Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью