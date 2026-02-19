Пропавшие петербурженки найдены живыми: где они находятся

Местонахождение детей было неизвестно с 9 февраля.

Следователи выяснили, где находится пропавшая жительница Санкт-Петербурга вместе с двумя дочерьми. Все они обнаружены живыми и невредимыми во Владимирской области, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.​

В ходе совместной работы следователей и оперативников были проведены следственные действия и розыскные мероприятия, позволившие установить местопребывание женщины и ее дочерей во Владимирской области; их здоровью и жизни ничего не угрожает.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина специалисты ГСУ СК по Санкт-Петербургу и Московской области организовали обыски и допросы, что привело к обнаружению пропавших.​

Ранее сообщалось об исчезновении двух сестер — 18-летней и 11-летней; их не видели с 9 февраля, когда старшая вела младшую в школу, а о пропаже заявил отец.

В следственном отделе по Фрунзенскому району Петербурга завели уголовное дело по факту безвестного отсутствия матери и дочерей; к розыску подключились волонтеры "Лиза Алерт" в 16 регионах, включая Петербург, Ленобласть, Москву.​

По сведениям источника в правоохранительных органах, мать увезла дочерей; она находится в ссоре с бывшим супругом, дееспособна и сохраняет родительские права, но в последние годы состояла в религиозной группе "РПЦ царской империи" и с октября 2024 года жила в Ульяновской области отдельно от семьи.

Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.