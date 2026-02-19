Северная столица укрепляет позиции: второе место по качеству жизни в РФ

Санкт-Петербург занял второе место среди российских регионов по уровню качества жизни. Город лидирует по четырём ключевым показателям: «Культура и досуг», «Работа и образование», «Транспорт» и «Благоустройство».
Об этом заявили в пресс-службе Смольного, ссылаясь на итоги заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Как отметили в рейтинге за 2025 год, Петербург не только сохранил лидерство, но и стал лучшим в России по ряду направлений. В частности, город лидирует по крепости семейных связей.
АСИ при формировании национального рейтинга качества жизни учитывало ключевые аспекты человеческого благополучия: доступность жилья, занятость, здравоохранение, безопасность, экологию и шансы для личностного роста.
Особое внимание уделено нуждам таких категорий, как многодетные семьи, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью и молодёжь.