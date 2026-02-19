Как раньше назывался Кронштадт?

С момента основания первой крепости на острове Котлин она носила название Кроншлот.

Старое название Кронштадта — Кроншлот (от голландского Kronslot — «коронный замок»). Это название получила первая крепость, заложенная на острове Котлин в 1704 году по приказу Петра I для защиты Санкт-Петербурга от шведских нападений во время Северной войны.

История названия

Строительство форта началось зимой 1703–1704 годов на искусственном острове, созданном из деревянных ряжей, наполненных валунами. К маю 1704 года крепость была готова, и 7 (18) мая её освятили. Эта дата считается днём основания Кронштадта.

Изначально Пётр I называл форт Кроншлосс («коронный ключ»), но позже переименовал в Кроншлот. Крепость успешно выдержала атаки шведских эскадр в 1704 и 1705 годах, доказав свою стратегическую важность.

Только в 1723 году, когда началось масштабное строительство города-крепости, включавшего жилые кварталы и портовые сооружения, поселение получило название Кронштадт (от немецких Krone — «корона» и Stadt — «город»). Это название подчёркивало особый статус населённого пункта как важного форпоста для защиты империи.

Значение форта Кроншлот

Кроншлот стал первым сооружением на месте будущего Кронштадта и фактически положил начало городу. Его основная задача заключалась в контроле южного фарватера, ведущего в Неву. Через узкий проход могли пройти лишь те корабли, которым разрешал дозор на Кроншлоте.

На протяжении XVIII и XIX веков форт неоднократно перестраивался, усиливался новыми оборонительными сооружениями. Однако с развитием техники и изменением военных стратегий он постепенно утратил своё значение. В 1896 году Кроншлот вывели из состава оборонительных сооружений, и он стал использоваться в основном для хранения боеприпасов.

Сегодня форт — объект культурного наследия федерального значения. Хотя самостоятельно попасть на него невозможно, увидеть это историческое сооружение можно в рамках экскурсий к фортам Кронштадта.

