Без кассы и валидатора: как смартфон заменит билет в метро и на электричках

Северо-Западная пригородная пассажирская компания намерена увеличить охват пилотного проекта с оплатой проезда в один клик.
В 2026 году технология оплаты билетов по геолокации через мобильное приложение станет доступной на всех маршрутах электричек в пределах Санкт-Петербурга — от Московского, Финляндского и Балтийского вокзалов.
Первым направлением, где запустили сервис, стал участок «Витебский вокзал – Павловск». С конца ноября 2025 года более 150 пассажиров воспользовались функцией в приложении «ПроТранспорт+», которое помогает проложить путь, ввести данные, оплатить и получить электронный билет, обходя кассы.
Первый зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что Санкт-Петербург остается лидером в цифровизации транспортной сферы.
В 2025 году доля безналичной оплаты достигла 98,8%, причем наиболее востребована карта «Подорожник» — ее мобильная версия имеет свыше 500 тысяч пользователей.
В 2026 году оплата по геолокации появится в приложении «Подорожник» для наземного транспорта, а позже — для пригородных электричек. Пассажирам не придется подносить телефон к валидатору: система автоматически зафиксирует начало и окончание поездки.
Кроме того, с 31 января 2026 года биометрическая оплата запущена на всех станциях метро. Идет подключение к личному кабинету для просмотра истории поездок и управления картой.
Аэропорт Пулково первым в России тестирует биометрию при посадке на рейсы.