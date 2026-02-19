Городовой / Город / Без кассы и валидатора: как смартфон заменит билет в метро и на электричках
Без кассы и валидатора: как смартфон заменит билет в метро и на электричках

Опубликовано: 19 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
С 31 января 2026 года оплата по биометрии заработала на всех станциях метро.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания намерена увеличить охват пилотного проекта с оплатой проезда в один клик.

В 2026 году технология оплаты билетов по геолокации через мобильное приложение станет доступной на всех маршрутах электричек в пределах Санкт-Петербурга — от Московского, Финляндского и Балтийского вокзалов.

Первым направлением, где запустили сервис, стал участок «Витебский вокзал – Павловск». С конца ноября 2025 года более 150 пассажиров воспользовались функцией в приложении «ПроТранспорт+», которое помогает проложить путь, ввести данные, оплатить и получить электронный билет, обходя кассы.

Первый зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что Санкт-Петербург остается лидером в цифровизации транспортной сферы.

В 2025 году доля безналичной оплаты достигла 98,8%, причем наиболее востребована карта «Подорожник» — ее мобильная версия имеет свыше 500 тысяч пользователей.

В 2026 году оплата по геолокации появится в приложении «Подорожник» для наземного транспорта, а позже — для пригородных электричек. Пассажирам не придется подносить телефон к валидатору: система автоматически зафиксирует начало и окончание поездки.

Кроме того, с 31 января 2026 года биометрическая оплата запущена на всех станциях метро. Идет подключение к личному кабинету для просмотра истории поездок и управления картой.

Аэропорт Пулково первым в России тестирует биометрию при посадке на рейсы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
