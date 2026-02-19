Для блинов готовлю сладкую начинку - съедаются быстрее, чем с икрой: не блюдо, а десерт ресторанного уровня

Новости по теме

Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура

Перейти

Сахару в тесте не место - причины не добавлять его в блины на Масленицу назвал опытный кулинар

Перейти

Не блины, а вкусовой восторг: на Масленицу подаю их только с одной начинкой - такую вкуснятину захочется есть круглыми сутками

Перейти

Надоело невкусное тесто с каплей начинки? Вот как в Петербурге выбрать отличные блины

Перейти

19-летняя петербурженка испекла 173 блина за час и побила мировой рекорд на Масленицу

Перейти