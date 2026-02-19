Городовой / Полезное / Для блинов готовлю сладкую начинку - съедаются быстрее, чем с икрой: не блюдо, а десерт ресторанного уровня
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Проводы зимы на подоконнике: как подготовить комнатные растения к весне - 6 шагов умного цветовода Полезное
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Для блинов готовлю сладкую начинку - съедаются быстрее, чем с икрой: не блюдо, а десерт ресторанного уровня

Опубликовано: 19 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Для блинов готовлю сладкую начинку - съедаются быстрее, чем с икрой: не блюдо, а десерт ресторанного уровня
Для блинов готовлю сладкую начинку - съедаются быстрее, чем с икрой: не блюдо, а десерт ресторанного уровня
Legion-Media
Как приготовить блины со сладкой начинкой

На Масленицу можно готовить не только блины с ветчиной и сыром, фаршем, грибами, но и со сладкими начинками. Особенно вкусными получаются блинчики с вишней. Эта начинка затмит даже ресторанные десерты.

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 300 мл;
  • мука – 120 г;
  • куриные яйца – 2 штуки;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • ванилин – на кончике ножа;
  • масло растительное – 2 столовые ложки.

Ингредиенты для начинки:

  • вишня – 1 упаковка;
  • вода – 100 мл;
  • сахар – 4 столовые ложки;
  • крахмал картофельный – 2 столовые ложки.

Приготовление:

Добавляем в молоко куриные яйца, соль, сахар, ванилин и растительное масло. Взбиваем до однородности, всыпаем муку. Даем тесту немного постоять, далее приступаем к жарке.

Прогреваем сковороду с маслом, выливаем порцию теста с помощью половинка и распределяем его по поверхности. Обжариваем каждый блин до румяности.

Размораживаем вишню без косточек, перекладываем ее в сотейник. Добавляем сахар, воду и крахмал. Варим начинку в течение пяти минут, даем ей полностью остыть. Выкладываем вишню с сиропом на каждый блинчик, заворачиваем и еще раз прогреваем. Помещаем блины на тарелку, поливаем их остатками вишневого сиропа.

Отзывы хозяек:

«Я подаю вишневые блины со взбитыми сливками. Получается еще вкуснее. Попробуйте».

«Использую этот рецепт каждую Масленицу. Пробовала применять для начинки клубнику, чернику, но вишня все-таки самая вкусная».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как сделать сытную начнику для блинов.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью