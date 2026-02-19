Для блинов готовлю сладкую начинку - съедаются быстрее, чем с икрой: не блюдо, а десерт ресторанного уровня

На Масленицу можно готовить не только блины с ветчиной и сыром, фаршем, грибами, но и со сладкими начинками. Особенно вкусными получаются блинчики с вишней. Эта начинка затмит даже ресторанные десерты.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 300 мл;
- мука – 120 г;
- куриные яйца – 2 штуки;
- сахар – 2 столовые ложки;
- ванилин – на кончике ножа;
- масло растительное – 2 столовые ложки.
Ингредиенты для начинки:
- вишня – 1 упаковка;
- вода – 100 мл;
- сахар – 4 столовые ложки;
- крахмал картофельный – 2 столовые ложки.
Приготовление:
Добавляем в молоко куриные яйца, соль, сахар, ванилин и растительное масло. Взбиваем до однородности, всыпаем муку. Даем тесту немного постоять, далее приступаем к жарке.
Прогреваем сковороду с маслом, выливаем порцию теста с помощью половинка и распределяем его по поверхности. Обжариваем каждый блин до румяности.
Размораживаем вишню без косточек, перекладываем ее в сотейник. Добавляем сахар, воду и крахмал. Варим начинку в течение пяти минут, даем ей полностью остыть. Выкладываем вишню с сиропом на каждый блинчик, заворачиваем и еще раз прогреваем. Помещаем блины на тарелку, поливаем их остатками вишневого сиропа.
Отзывы хозяек:
«Я подаю вишневые блины со взбитыми сливками. Получается еще вкуснее. Попробуйте».
«Использую этот рецепт каждую Масленицу. Пробовала применять для начинки клубнику, чернику, но вишня все-таки самая вкусная».
Ранее портал «Городовой» рассказал, как сделать сытную начнику для блинов.