До какого числа будет проходить фестиваль китайских фонарей в Петропавловской крепости?

Фестиваль китайских фонарей проходит с 16 по 27 февраля 2026 года на стрелке Заячьего острова в Петропавловской крепости. Он стал центральным событием городского фестиваля «Китайский Новый год — Весёлый праздник весны».
Где и что можно увидеть?
Выставочное пространство расположилось в зелёной зоне рядом с Кронверкским мостом. Здесь гостей встречают 10 масштабных световых инсталляций — творения мастеров из города Цзыгун (провинция Сычуань), признанного центра традиционного искусства изготовления фонарей, включённого в список нематериального культурного наследия Китая.
Размеры композиций впечатляют: высота до 4 метров, длина — до 10 метров, а один из драконов достигает целых 20 метров. Среди экспонатов — символы наступающего года Огненной Лошади, величественный дракон (олицетворение мудрости, силы и власти), феникс (символ гармонии и возрождения), а также панды, рыбы, птицы и лотосы — знак чистоты, счастья и совершенства в китайской культуре.
Почему стоит прийти?
- Уникальность. Это редкая возможность увидеть подлинные произведения китайских мастеров-фонарщиков в Санкт‑Петербурге.
- Атмосфера. В вечернее время инсталляции оживают: мягкий свет создаёт ощущение сказочного пространства, где переплетаются восточные традиции и петербургский колорит.
- Доступность. Вход на выставку — свободный, что делает событие открытым для всех желающих.