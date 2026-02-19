Городовой / Вопросы о Петербурге / До какого числа будет проходить фестиваль китайских фонарей в Петропавловской крепости?
До какого числа будет проходить фестиваль китайских фонарей в Петропавловской крепости?

Опубликовано: 19 февраля 2026 17:10
 Проверено редакцией
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Фестиваль китайских фонарей приглашает окунуться в атмосферу Китайского Нового года до 27 февраля 2026 года на стрелке Заячьего острова в Петропавловской крепости.

Фестиваль китайских фонарей проходит с 16 по 27 февраля 2026 года на стрелке Заячьего острова в Петропавловской крепости. Он стал центральным событием городского фестиваля «Китайский Новый год — Весёлый праздник весны».

Где и что можно увидеть?

Выставочное пространство расположилось в зелёной зоне рядом с Кронверкским мостом. Здесь гостей встречают 10 масштабных световых инсталляций — творения мастеров из города Цзыгун (провинция Сычуань), признанного центра традиционного искусства изготовления фонарей, включённого в список нематериального культурного наследия Китая.

Размеры композиций впечатляют: высота до 4 метров, длина — до 10 метров, а один из драконов достигает целых 20 метров. Среди экспонатов — символы наступающего года Огненной Лошади, величественный дракон (олицетворение мудрости, силы и власти), феникс (символ гармонии и возрождения), а также панды, рыбы, птицы и лотосы — знак чистоты, счастья и совершенства в китайской культуре.

Почему стоит прийти?

  • Уникальность. Это редкая возможность увидеть подлинные произведения китайских мастеров-фонарщиков в Санкт‑Петербурге.
  • Атмосфера. В вечернее время инсталляции оживают: мягкий свет создаёт ощущение сказочного пространства, где переплетаются восточные традиции и петербургский колорит.
  • Доступность. Вход на выставку — свободный, что делает событие открытым для всех желающих.
Автор:
Пономарева Дарина
