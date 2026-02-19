Городовой / Полезное / Спокойная весна без стресса: как защитить дачу от подтоплений
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Проводы зимы на подоконнике: как подготовить комнатные растения к весне - 6 шагов умного цветовода Полезное
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Спокойная весна без стресса: как защитить дачу от подтоплений

Опубликовано: 19 февраля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Спокойная весна без стресса: как защитить дачу от подтоплений
фото Городовой ру
Что сделать на участке, чтобы весной не бороться с водой

Весенние подтопления чаще всего стартуют, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке +5 градусов и держится так минимум пять дней подряд. Но позаботиться о безопасности участка можно еще до наступления устойчивого потепления — эксперты рекомендуют начать подготовку уже в конце зимы.

Простые меры защиты сада

Один из доступных способов — уплотнить снег вокруг деревьев и кустарников. Плотная снежная «шуба»:

  • дольше тает;
  • постепенно отдает влагу;
  • создает естественный запас воды для растений.

Раньше этот прием активно использовали специально для накопления влаги. Однако для цветников он не подходит: им, напротив, полезнее рыхлый снег — он лучше пропускает воздух и защищает от резких перепадов температуры.

Что делать при риске подтопления

Если есть вероятность застоя воды, стоит заранее продумать отвод влаги.

  • Дренажные системы — надежный вариант, но в мороз и при промерзшей почве они не работают.
  • Отводные канавки — более универсальный способ: их можно прокопать заранее, чтобы вода не застаивалась, а свободно стекала в нужном направлении.

Снег — друг или враг?

Многие переживают из‑за большого количества снега, но для деревьев он — ценный ресурс. В природе их никто специально не поливает, и обильный снежный покров помогает восполнить дефицит влаги после засушливой осени, обеспечить запас воды на начало вегетационного периода.

Таким образом, сам по себе снег не угроза, а естественный механизм поддержки растений. Проблема возникает лишь там, где вода не может уйти естественным путем и застаивается.

Планирование участка: важный нюанс

Тем, кто только выбирает место для строительства, специалисты советуют отдавать предпочтение возвышенным участкам. Дома в низинах всегда находятся в зоне повышенного риска: во время активного таяния снега они с большой вероятностью окажутся в зоне подтопления, даже если на участке проведены дренажные работы.

Подготовка к весенним подтоплениям начинается еще зимой, отмечает "Телеканал 360". Грамотное распределение снега, продуманный отвод воды и правильный выбор места для построек помогут минимизировать риски и сохранить участок в порядке.

Ранее портал «Городовой» сообщал, что можно сшить из старого постельного белья.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью