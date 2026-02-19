Петербург готовится к сезону клещей: 100 тысяч вакцин и тревожная статистика

Сезон активности клещей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области определяется погодой. Обычно он охватывает период с апреля по сентябрь-октябрь.
Город заранее закупил свыше 100 тысяч доз отечественной вакцины от клещевого энцефалита. По словам Ларисы Соловьёвой, начальника отдела амбулаторной помощи Комздрава, в пресс-центре ТАСС, этих запасов хватит на всех жителей, включая взрослых и детей.
Ольга Леонова из Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина сообщила, что в прошлом году зафиксировано 1114 случаев обращения из-за укусов клещей.
В 2025-м зарегистрировали 107 инфицированных боррелиозом Лайма и 27 пациентов с клещевым энцефалитом, лечившихся в дневном стационаре.
Ранее сообщалось, что за сезон 2025 года клещи покусали 18,5 тысячи петербуржцев.