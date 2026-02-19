Городовой / Город / Петербург готовится к сезону клещей: 100 тысяч вакцин и тревожная статистика
Петербург готовится к сезону клещей: 100 тысяч вакцин и тревожная статистика

Опубликовано: 19 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova
Приобретённых вакцин отечественного производства хватит для всех жителей города.

Сезон активности клещей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области определяется погодой. Обычно он охватывает период с апреля по сентябрь-октябрь.​

Город заранее закупил свыше 100 тысяч доз отечественной вакцины от клещевого энцефалита. По словам Ларисы Соловьёвой, начальника отдела амбулаторной помощи Комздрава, в пресс-центре ТАСС, этих запасов хватит на всех жителей, включая взрослых и детей.​

Ольга Леонова из Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина сообщила, что в прошлом году зафиксировано 1114 случаев обращения из-за укусов клещей.

В 2025-м зарегистрировали 107 инфицированных боррелиозом Лайма и 27 пациентов с клещевым энцефалитом, лечившихся в дневном стационаре.​

Ранее сообщалось, что за сезон 2025 года клещи покусали 18,5 тысячи петербуржцев.​

Автор:
Юлия Аликова
