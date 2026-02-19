Пересел с Skoda Yeti на Haval F7 - после пробега в 16 000 км сделал неутешительные выводы: что с автомобилем не так

Какие недостатки имеет китайский автомобиль Haval F7

Все чаще владельцы европейских автомобилей отдают предпочтение китайским маркам. У многих это решение приходит из-за любопытства, находятся и те, кто мечтает поменять свою старую машину на новую. Но на деле у автомобилей из Китая оказывается достаточное количество недостатков.

С подобной ситуацией столкнулся автомобилист Глеб, который пересел с Skoda Yeti на Haval F7. «Шкода» ему очень нравилась, но за 400 000 км машина «устала» технически, из-за чего постоянно приходилось тратиться на ремонт. Выбор Haval F7 также не принес счастья из-за некоторых недостатков. Выводы он смог сделать через 16 000 км.

Управляемость

«Машина получилась одновременно жесткой к дорожным мелочам и валкой в поворотах. Любой мелкий стык в асфальте ощущается на руле. Казалось бы, жесткая подвеска обещает прекрасную рулежку, но нет – кроссовер реагирует на повороты руля с изрядным запаздыванием», - сообщил автомобилист на сайте «5Колесо».

При резких заносах, проезде по дорожным ямкам автомобиль способен принудительно включить «аварийку» Иногда это происходит и на дорогах-гребенках. Такой недостаток пугает не только водителя, но и других участников движения.

Эргономика и комфорт

Управление температурой воздуха и обогревом сидений находится в планшете на передней панели. Сделать необходимую температуру, когда находитесь за рулем – очень сложно. Придется зайти в планшет, найти нужную страницу. Это все отнимает время, а также подвергает опасности водителя и других автомобилистов.

Электронные системы помощи при вождении

«Система круиз-контроля сбоила в городе, за городом, на улицах и на шоссе без дорожных знаков одинаково. Причем неважно, насколько чистым было лобовое стекло. Иногда в грязь все нормально, а выехал из мойки – ошибки повторяются каждые 5 минут. Иногда наоборот. Сброс настроек камеры у дилера помогает на первые два часа. Затем все повторяется», - добавил автовладелец.

Владелец Haval F7 не призывает отказаться от этого автомобиля, так как он может подойти для передвижения по городу. Эту машину нельзя назвать «ведром с гайками», но она требует тонкой настройки. Автомобилист надеется, что китайцы смогут исправить любые недочеты в дальнейшем.

Ранее портал «Городовой» рассказал, стоит ли брать BMW X1 китайской сборки.