Как попасть на экскурсию в Янтарную комнату?

Янтарная комната в Екатерининском дворце — это воссозданный шедевр искусства, который привлекает туристов со всего мира. Подлинный интерьер был похищен во время Великой Отечественной войны, но в 2003 году его восстановили к 300-летию Санкт-Петербурга. Сегодня это часть золотой анфилады Екатерининского дворца в Царском Селе (сейчас — город Пушкин).

Как попасть в Янтарную комнату

Попасть в Янтарную комнату можно только с экскурсией. Посещение входит в состав групповых и сборных экскурсий по Екатерининскому дворцу. Экскурсии позволяют узнать об истории комнаты, дворца и связанных с ним исторических фигур.

Режим работы Екатерининского дворца: с 10:00 до 18:00 (касса работает до 16:45, вход — до 17:00). Выходной — вторник. С ноября по март дворец ежемесячно закрывается на санитарное обслуживание, обычно в последний понедельник месяца.

Что посмотреть в Янтарной комнате

Комната занимает площадь около 100 м², её высота — 7,8 м. Три стены облицованы янтарём на площади 86 м². В интерьере можно увидеть:

16 янтарных панно. Восемь расположены в среднем ярусе, ещё восемь — в нижнем. Четыре центральных панно центрального яруса дополнены флорентийскими мозаиками.

Зеркальные пилястры в золочёных рамах. Они разделяют янтарные панно. Верх каждой пилястры венчают позолоченные женские головы.

Фигурки амуров в верхнем ярусе. Позы каждой из них не повторяются.

Живописный плафон на потолке и наборный паркет.

Несколько предметов мебели, среди которых сохранился подлинный комод.

Флорентийские мозаики изображают человеческие чувства: «Вкус», «Зрение», «Слух» и «Осязание и Обоняние». Три из них воссозданы из российских минералов (уральской яшмы, алтайского порфира, забайкальского лазурита), а «Осязание и Обоняние» — оригинальное итальянское панно, найденное в конце XX века.



Интересные факты

Янтарная комната — уникальный шедевр искусства: аналогов ему нет в мире. Янтарь — капризный материал, который сложно обрабатывать, поэтому никто не берётся отделывать помещения этим камнем.

Для восстановления комнаты понадобилось 6 тонн калининградского янтаря. Самый большой кусок в интерьере весит 1 кг — это редкий самородок, который выкупили у московского коллекционера.

Воссоздание длилось 24 года и обошлось в 8 млн долларов из бюджета России и около 4 млн долларов из бюджета Германии.

В 2022 году Янтарную комнату оцифровали: создали VR-модель с прорисовкой мельчайших деталей. Шлем виртуальной реальности отправляли в турне по России.

Подлинная Янтарная комната была подарена Петру I королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом I в 1717 году. Во время Великой Отечественной войны её вывезли в Кёнигсберг, а при отступлении немецких войск в 1945 году комната была демонтирована и исчезла без следа.