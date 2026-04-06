Город России с европейским колоритом: 4 раза менял название, пережил оккупацию — что посмотреть в столице Ленобласти

Парки и дворцы Гатчины привлекают туристов со всего мира

В России немало городов, которые меняли имена. Но таких, которые переименовывали по четыре раза, в разы меньше. Гатчина, столица Лениградской области, за свою историю успела побывать Троцком, Красногвардейском и даже Линдеманштадтом. А впервые в летописях населенный пункт упомянут как село Хотчино, в 1499 году.

Всего 40 километров от Петербурга — и вы попадаете в место, которое не похоже ни на один пригород. Гатчина включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И не только как бывшая царская резиденция. Это город, где одним из первых в Российской империи зажглось электрическое освещение на улицах. Где построили первый военный аэродром, запустили первую междугороднюю телефонную линию, соединившую Гатчинский и Зимний дворцы, и даже испытывали пассажирскую монорельсовую дорогу.

Приехав в Гатчину на один день, можно успеть посмотреть многое, пишет автор канала "Путешествия по городам и весям".

Дворцы и парки:

Гатчинский дворец — самая большая загородная резиденция Романовых, похожая на средневековый замок.

Приоратский дворец — единственный в России замок, построенный из земли (по землебитной технологии).

Дворцовый парк и Приоратский парк (154 га) с гротами, мостиками и лесными тропами

Храмы:

Павловский собор — здесь покоятся мощи преподобномученицы Марии Гатчинской

Покровский собор — один из самых больших храмов Ленобласти с шикарными витражами

Руины католической церкви Пресвятой Девы Марии Кармельской

Лютеранская кирха Святого Николая, где дают концерты на органе

Есть в Гатчине и совсем уникальные достопримечательности, которые можно увидеть только здесь.

Егерская слобода — улица деревянных домов 1850-х годов, построенных для охотничьей команды Александра II. В некоторых до сих пор живут люди.

Дом полковника Ольдерогге (1828 год) — старейшее деревянное здание города.

Сквер Куприна с памятником писателю, читающему газету, и скульптурами его пса Сапсана и кошки Ю-ю, известной по одноименному произведению.

Город четырех имен

Гатчина меняла названия вместе со сменой исторических событий. В 1796 году Павел I дал селу Хотчино статус города. Так появилась Гатчина. В 1923 году с приходом советской власти ее переименовали в Троцк, в честь Льва Троцкого. Еще через 6 лет Троцк получил имя Красногвардейск.

Legion-media

В 1941 году город оказался в оккупации. Немецкие захватчики дали ему имя Линдеманштадт в честь своего генерала. Это самая черная страница в истории города.

Линдеманштадт нацисты превратили в административный центр оккупированной ими Ленинградской области, разместив в городе гебитскомиссариат, отделы СД и гестапо. В центре Гатчины действовал «Дулаг-154», а в окрестностях его многочисленные филиалы. В концлагерях Гатчинского района погибли десятки тысяч советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных, - пишет автор.

Наконец, после освобождения, 23 января 1944 года городу было возвращено имя Гатчина.

Когда ехать в Гатчину? Когда угодно. Город прекрасен в любое время года — особенно весной, когда парки в цвету, и осенью, когда золотая листва отражается в дворцовых прудах. а летом здесь проходят фестивали и концерты.

