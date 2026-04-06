Где находится "русский Таиланд": красивейший пляж России с лечебными грязями — дешево, без перелета и загранпаспорта

Пляж на юге страны, получивший в народе название "русского Таиланда"

Таиланд - это популярное туристическое направление, которое дарит гостям чистое побережье, экзотические фрукты, удивительную тропическую природу... Но, во-первых, лететь туда долго, во-вторых, придется оформлять загранпаспорт, а в-третьих, отпуск получится не из дешевых. А еще эти дикие рассказы про ротавирус, который поголовно хватают туристы в Таиланде... Поэтому предлагаем не мечтать о сомнительном заграничном отдыхе, а отправиться на российский курорт, тем более что у нас есть и свой "русский Таиланд".

"Русским Таиландом" в народе называют Генеральские пляжи, которые расположились на побережье Азовского моря в Крыму, на Керченском полуострове, между сёлами Курортное и Золотое. Протяженность зоны составляет от 26 до 30 километров. Береговая линия включает открытые бухты с пляжами, которые чередуются скалистыми выступами - красота неописуемая!

В отличие от популярных курортов, а также из-за отсутствия инфраструктуры толпы туристов вы здесь не встретите даже в середине лета, а потому сможете отдохнуть в тишине и спокойствии, наслаждаясь природой, которая во многом сохранилась в первозданном виде.

Несмотря на "дикость" места, здесь есть и немало достопримечательностей. Например, любители древности смогут полюбоваться руинами античного города рядом с мысом Зюк, недалеко от села Курортное. Ученые уверены, что это поселение относится к IV–III веку до нашей эры. Внимания заслуживает и знаменитое озеро Чокрак, известное лечебными грязями. Оно позволит совместить пляжный отдых и лечебно-профилактические процедуры.

"Оторваться" здесь могут и те, кто любит рыбачить. Умельцы добывают на Генеральских пляжах бычка, тюльку, камбалу, кефаль и судака. В общем, каждому туристу придется по душе отпуск на "русском Таиланде". С таким активным, свежим, необычным отдыхом на лоне природы не сравнится ни одна экзотическая страна!

