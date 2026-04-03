Русская Шри-Ланка на территории Сочи: в 3 раза дешевле тропического острова — крутой курорт на побережье

В России есть своя Шри-Ланка: вся правда о местной чайной плантации

Тропический остров Шри-Ланка богат своей историей и культурой. А еще Шри-Ланка известна знаменитыми цейлонскими плантациями. На ее теплом пляже с золотистым песком и живописными коралловыми рифами мечтают побывать многие, но, увы, не все могут финансово тянуть такой отдых. Между тем в нашей стране существует и своя Шри-Ланка, отпуск в которой обойдется в разы дешевле. Причем отдохнуть здесь можно даже круче, чем на тропическом острове. Расскажем о месте, которое получило название "русской Шри-Ланки".

Речь идет о чайной плантации в Мацестинской долине, расположенной недалеко от поселка Измайловка. Это место стало настоящей достопримечательностью Сочи. Чай здесь выращивают с 1947 года. Туристов сюда приезжает много, и каждому предлагают принять участие в сборе чая - работа не останавливается ни на минуту.

Мацестинские плантации совершенно не хуже настоящей Шри-Ланки, да и отдых в Сочи обойдется значительно дешевле. Тем более что в близлежащем микрорайоне Мацеста есть и другие достопримечательности. И вообще это место находится в ущелье, и вся его территория - одна большая курортная зона, известная сероводородными источниками и санаториями, базирующимися на них.

Вокруг Мацесты расположено обилие природных и созданных руками человека памятников, среди которых горы, ущелья, водопады, парки и архитектурные объекты. В рамках тура вы можете выбрать пешие или автомобильные маршруты. Также туристам предлагают катание на лошадях и подъем на воздушном шаре.

В общем, в Мацесте и Мацестинской долине с собственной Шри-Ланкой однозначно есть что посмотреть, поэтому отдых получится не просто дешевле, но и увлекательнее и активнее, чем на тропическом острове.

Отзывы

Туристы, которые уже успели побывать на отдыхе в Мацесте, поделились своими впечталениями:

"Прекрасные виды, а вода просто исцеляет! Субтропический рай, лечение исцеляет, но на лечение есть очереди". "Много достопримечательностей, много зелени, всего в 12 минутах от Сочи. Замечательное место, но не для пешеходов". "Дух огня в воде из Мацесты, лечит боль и души, и тела. Имеет очень удобное местонахождение, чистое море, комфортный пляж. С погодой не повезло, но это никак не повлияло на насыщенность отдыха".

