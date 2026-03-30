«Русский Бали» с бирюзовой водой в 1 часе от Москвы: забудьте о перелетах и тратах — отдохнете круче, чем в тропиках

Блогер нашел крутое место для отдыха, где можно отдохнуть не хуже, чем на Бали

Отдых на острове Бали - мечта многих туристов. Солнце, пляж, тропический воздух — настоящий пляжный рай! Однако далеко не все могут себе позволить такой отпуск. Между тем автор дзен-канала "Бывалый" выяснил, что любителям пляжного отдыха не стоит тратиться на Бали или другие экзотические острова, поскольку такое же райское место есть и в России, и находится оно всего в часе езды от Москвы.

Речь идет о месте, которое называется Дзержинские карьеры. Находится оно в районе Лыткарино, в городском округе Люберцы и Дзержинский. Блогер побывал здесь и оказался в восторге.

"Это место называют «подмосковными Мальдивами» или «русским Бали» не ради красного словца. Кварцевый песок здесь настолько мелкий и светлый, что вода приобретает тот самый тропический оттенок, за которым люди охотятся на островах Гили", — делится впечатлениями автор блога.

Да, здесь не найдешь пафосных отелей, зато ощутишь красоту пространства и чистоту свежего воздуха. Несмотря на близость к мегаполису, никаких выхлопных газов нет — воздух пропитан сладостным ароматом хвои. На берегу расположена высокая песчаная дюна, внизу плещется прозрачная вода и открывается вид на карьер с белым чистым песком, а на горизонте качаются верхушки сосен — ни один тропический остров не сравнится с этой невероятной красотой природы!

И в то же время не стоит считать это место совершенно отторженным от цивилизации: для тех, кто проголодался, работают кафе и сервисы доставки, хотя автор блога признается, что ему больше по душе пикник на белом песке

«Путешествие — это не про количество потраченных денег, а про решимость выйти из квартиры и увидеть привычное под новым углом», — говорит блогер.

Теперь вы знаете, куда можно выбраться на выходные, если хочется побывать на Бали, но финансовой и физической возможности нет. Дзержинские карьеры — место для тех, кто предпочитает чистый, свежий, комфортный и продуманный отдых.

