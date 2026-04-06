Тревожный звоночек: если заметили это у собаки - скорее к ветеринару. 5 признаков зубной боли

Собаки удивительно терпеливы. Они могут сломать лапу и продолжать вилять хвостом, могут болеть и все равно радостно встречать хозяина у двери. Но зубная боль - это отдельная история, отмечает автор канала "DogsForum".

Она способна превратить жизнерадостного пса в угрюмого отшельника, а владелец долго не понимает, что происходит. Задача хозяина - научиться читать тревожные сигналы.

Отказ от еды

Твердый корм давит на воспаленные десны, и животное просто не может есть физически. Некоторые собаки начинают глотать кусочки целиком или переходят на мягкую еду.

Неприятный запах из пасти

Гнилостный, резкий, въедливый запах - не просто «собачье дыхание». Он возникает, когда налет на зубах превращается в камень, в котором размножаются бактерии.

Воспаление десен дает инфекцию, а инфекция - тот самый запах, от которого хочется держаться подальше.

Обильное слюнотечение

Если пес вдруг начинает оставлять мокрые следы по всему дому, это повод насторожиться. Обильная слюна - защитная реакция на раздражение в ротовой полости.

Если в слюне появились заметные розоватые или кровавые прожилки - это уже серьезный сигнал.

Кровь на игрушках и в миске

Кровоточивость десен - классический признак гингивита. Здоровые десны розовые и плотные, больные - красные, опухшие, рыхлые. При малейшем давлении они начинают кровить.

Без лечения гингивит переходит в пародонтит, который может привести к потере зубов и распространению инфекции по всему организму.

Изменение поведения

Хроническая боль меняет характер. Активный пес становится вялым, лежит весь день, не хочет играть. Или наоборот - спокойная собака начинает нервничать, скулить, не находит места. Некоторые становятся агрессивными - не от злости, а от боли и страха. Это защитная реакция, а не испорченный нрав.

Памятка для хозяина

При первых признаках нужно везти собаку к ветеринару. Временно можно перевести на мягкую еду и протереть десны солевым раствором, но это только меры первой помощи. Регулярно проводите чистку зубов специальной пастой. Проводите осмотры у врача раз в полгода-год.

