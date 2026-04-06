Добавляю ложку подкормки — и декабрист взрывается ярким букетом роскошных цветов: секрет прост
Добавляю ложку подкормки — и декабрист взрывается ярким букетом роскошных цветов: секрет прост

Опубликовано: 6 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Если добавить это в горшок, декабрист будет радовать цветами уже весной.

Главный секрет — не волшебные условия растения, а понятная система ухода и подкормок. Об этом рассказала автор Дзен-канала "Палисадничек".

Когда декабристу действительно нужны подкормки

Летом растение отдыхает — в это время удобрения не требуются. А вот в остальной период без них не обойтись:

— начало осени — формируются бутоны (2 подкормки с интервалом 3 недели);
— зима — восстановление после цветения (2-3 подкормки);
— весна — подготовка ко второй волне цветения (ещё 2 подкормки).

Такая схема даёт стабильный результат из года в год.

Чем подкармливать — без мифов и народных рецептов

Никакие банановые кожуры, чай и сахар не работают так, как нужно. Я использую только жидкие минеральные удобрения.

Осенью и весной — составы "для цветущих" растений, где преобладают калий и фосфор. Они отвечают за бутоны и цветение.
После зимы — удобрения "для декоративно-лиственных" с упором на азот, чтобы растение восстановило зелёную массу.

Декабрист — не капризный, но предсказуемый. Если дать ему нужное питание в нужный момент, он отвечает стабильным цветением. Без сюрпризов и разочарований. Именно благодаря подкормкам декабрист будет цвести не один раз в году, как у всех, а несколько.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
