Что посмотреть в Колпинском районе Санкт-Петербурга?

Колпинский район Санкт-Петербурга — это место, где история промышленного прошлого переплетается с зелёными зонами и культурными объектами. Район известен Ижорскими заводами, основанными по указу Петра I, и получил звание «Город воинской славы» за подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны. Вот несколько мест, которые стоит посетить.

Ижорские заводы

Это главная достопримечательность Колпино. Предприятие было основано Меншиковым по указу Петра I в 1719 году. Здесь пилили дерево, плавили железо, делали якоря для кораблей русского флота. Архитектурным памятником федерального значения считается не только заводоуправление, но и другие постройки на территории, включая плотину и мост.

Попасть внутрь можно только с экскурсией, например, от проекта «Открытый город». В музее истории Ижорских заводов (Советский бульвар, 29) можно увидеть сохранившиеся элементы заводского оборудования, модели изделий и воссозданный по фотографиям и описаниям кабинет начальника заводов.

Сквер Героев-Ижорцев

Это мемориальное место, посвящённое защитникам Колпино в годы Великой Отечественной войны. Здесь установлены:

памятник «Танк Т-62»;

стела «Город воинской славы»;

Вечный огонь, зажжённый к 70-летию Победы.

Городской сад

Сад был заложен в конце XIX века. В настоящее время в саду в праздничные даты проходят различные мероприятия и выступления: от театральных постановок до музыкальных ансамблей. Здесь можно прогуляться по тропинкам, посидеть на скамейке у набережной, посетить детские игровые площадки.

Памятник «Трое из Простоквашино»

Скульптура, изображающая почтальона Печкина, кота Матроскина и Шарика на скамейке, появилась в 2012 году. Между героями мультфильма скульптор оставил свободное место, куда можно присесть, отдохнуть и сделать селфи. Памятник расположен на пересечении улиц Ремизова и Тверской.

Церковь Вознесения Господня

Храм построен в 1897–1901 годах как церковь-школа Братства Пресвятой Богородицы. Это яркий пример эклектики в архитектуре. С 1946 года храм был перестроен и в нём разместился кинотеатр «Заря», с 1985 года — кинотеатр юного зрителя. В 1991 году здание вернули Русской православной церкви.

Остров Чухонка

Это зелёная парковая зона с аттракционами. В самом парке находится сцена, на которой проходят выступления в праздничные дни. Каждую неделю здесь проводятся развлекательные мероприятия для детей и всей семьи.

В летнее время работает лодочная станция, осуществляется прокат велосипедов и детских электромобилей. На лодке можно прокатиться по реке Ижоре вдоль всего Колпино.

