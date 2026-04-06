Для чеснока в апреле – первым делом: 5 органических подкормок – головки вырастут с кулак, сочные и ядреные

Опубликовано: 6 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Чем и как подкормить чеснок для обильного урожая

Угостите чеснок этими подкормками – и результат вас только обрадует. О пяти лучших подкормках рассказала опытный садовод Ольга Никонорова.

Нашатырь

В его составе – легкоусвояемый азот. Как только вы сделали раствор, сразу же его используйте, поскольку аммиак улетучивается практически мгновенно. В 10 л воды размешайте 1 ст. л. нашатыря – и можно обрабатывать чеснок.

Древесная зола

Есть два варианта ее использования. Первый – внести сухую золу в объеме 300 г на 1 кв. м. Рассыпьте золу по поверхности и прорыхлите по почве, причем землю нужно заранее полить. Второй вариант: залейте 200 г золы 10 л горячей воды и оставьте настаиваться на 24 часа. На 1 кв. м. достаточно 3 л раствора.

Дрожжи

Разведите 100 г дрожжей в 10 л теплой воды. Хорошо все перемешайте и добавьте 1,5 ст. л. сахара. Разведите раствор в воде в соотношении 1:5 – и можно обрабатывать чеснок.

Перепревший навоз

Положите в отдельную емкость навоз, добавьте 1 л теплой воды, закройте крышкой и оставьте в теплом помещении на две недели. Разведите раствор с водой в соотношении 1:10 и полейте чеснок под корень.

Ни в коем случае не используйте свежий навоз, иначе чеснок начнет наращивать зеленую массу, а не корни и головки.

Настой из свежих сорных трав

Измельчите свежие сорняки, положите их в емкость на треть объема, залейте водой и оставьте на солнце. Время от времени перемешивайте его. Настой будет готов через пару недель. Разведите его с водой в соотношении 1 к 7 – и можно обрабатывать чеснок.

Автор:
Татьяна Идулбаева
