По 3 ложки каждого удобрения – и смородины в 2 раза больше: вот как получить сочные ягоды размером с вишню
По 3 ложки каждого удобрения – и смородины в 2 раза больше: вот как получить сочные ягоды размером с вишню

Опубликовано: 5 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Чем подкормить смородину после цветения для отличного урожая

Как только смородина отцветет (обычно это происходит в начале мая), важно внести соответствующее удобрение – от этого зависят вкус, витаминный состав, аромат и размер ягод. Период после цветения – важнейший, ведь он напрямую влияет на будущий урожай. О том, как и чем подкормить смородину, рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».

Рецепт весенней подкормки смородины

Для приготовления подкормки возьмите по одной столовой ложке каждого удобрения – суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Они насыщают смородину фосфором, калием и азотом соответственно. Указанная дозировка подходит на один взрослый куст смородины. Все 3 удобрения нужно перемешивать в 10 л теплой воды до тех пор, пока гранулы не исчезнут.

Как подкармливать смородину

Отступите от основания ствола около 25 см и начинайте поливать полученным раствором землю вокруг него. На 1 куст должно уйти примерно 10 л раствора.

Кстати, если погода выдалась засушливой, перед подкормкой хорошо полейте смородину обычной водой. В противном случае корни получат серьезные ожоги и не смогут усваивать питательные вещества в полной мере.

Как только вы внесете подкормку, замульчируйте приствольный круг. Использовать можно как перегной, так и компост.

Уже через пару недель вы увидите первые результаты. Ягоды будут крупнее и слаще, завязи почти полностью перестанут опадать.

Не забывайте, что для растений перекорм удобрениями опаснее недокорма. Так, если вы добавите слишком много азота, то зеленая масса начнет активно расти и развиваться, а ягоды будут кислыми, маленькими и уязвимыми к грибкам и вредителям.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить грушу в апреле.

