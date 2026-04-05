Почему кошка лижет руки хозяину - есть несколько причин: учимся понимать питомца с первого прикосновения

Причины, по которым кошка может лизать руки

Обычно кошкам несвойственно уделять человеку время, но есть и исключения. Некоторые питомцы любят вылизывать руки хозяина. Как можно объяснить такое поведение?

Выражение любви

Если кошка лижет руки с одинаковой интенсивностью и в этот момент не испытывает стресса, то существует вероятность, что она заботится о человеке и выражает свои чувства. Также подобным образом проявляется материнский инстинкт у животного.

Поддержание чистоты

Когда человек приходит домой с работы, то его руки имеют совершенно другие запахи, что не нравится питомцу. Именно поэтому кошка может начать облизывать руки человека, желая придать им свой запах.

Забота о душевном равновесии

«Кошки чутко улавливают настроение и эмоциональное состояние своих владельцев. Организм человека при стрессе, недосыпании, сильном утомлении или огорчении работает иначе, из-за чего питомец пытается наладить самочувствие хозяина», - сообщает «PurinaOne».

Нехватка общения

Если питомец находится в хорошем настроении и начинает лизать руки хозяина, то существует вероятность, что животному не хватает общения. В такие моменты важно сделать то, что хочет кошка.

Стресс

При сильном стрессе животное может вылизывать не только себя, но и владельца. Однако такое вылизывание будет очень отличаться от обычного. Оно является резким, грубым, может сопровождаться укусами.

Если животное настроено дружелюбно, то важно ответить ему взаимностью. При стрессе или агрессии стоит успокоить кошку, дать понять, что никакой опасности для нее нет.

