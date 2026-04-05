Из 100 сортов в сезоне 2026 выбираю 1 – и собираю по 24 кг/м² с куста: зеленцы – просто загляденье

Приближается сезон высадки рассады, и даже опытные садоводы продолжают поиск идеальных сортов. Автор Дзен-канала «Идеальный огород» рекомендует обратить внимание на сорт «Изумруд».
Это раннеспелый сорт, позволяющий получить урожай уже через 65–70 дней. Средняя масса плода составляет приблизительно 100–150 граммов. Плоды характеризуются полуовальной, цилиндрической, удлинённой и вытянутой формой.
Окраска плодов — ярко-зелёная. Сорт будет особенно интересен тем, кто предпочитает гладкие огурцы с едва заметными бугорками.
Длина плодов этого сорта достигает 15–20 см. Они обладают превосходными вкусовыми качествами, без горечи. Важным преимуществом является устойчивость к мучнистой росе, способной нанести значительный ущерб урожаю.
Сорт предназначен для выращивания как в открытом, так и в закрытом грунте. Урожайность достигает до 24 кг/м².
