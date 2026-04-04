При наличии пустоцветов – обязательно: яблони и вишни будут завязывать плоды наперегонки – замучаетесь готовить тазы для урожая

Весна – удивительное и прекрасное время года. Плодовые деревья обильно цветут, предвещая богатый урожай. Тем не менее, садоводы могут столкнуться с проблемой отсутствия завязей плодов, несмотря на кажущееся изобилие бутонов.
Эксперт в области агрономии, Ксения Давыдова, предоставила разъяснения относительно причин такого явления и предложила методы его устранения. Суть заключается в классификации плодовых деревьев на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные виды.
При наличии оптимальных погодных условий первые две категории способны формировать урожай, тогда как последней требуется наличие опылителя. Для обеспечения эффективного завязывания плодов рекомендуется высаживать на участке 2-3 сорта, характеризующихся не только одинаковыми сроками созревания, но и цветения.
По мнению садоводов, даже незначительная разница в сроках распускания бутонов (до двух дней) может негативно сказаться на процессе опыления. Подбор подходящих сортов возможно осуществить посредством Государственного реестра, доступного в сети Интернет.
