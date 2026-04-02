Обрабатываем деревья в марте – сад защищен всю весну: агроном назвала простой способ — деревья ломятся от плодов

Чтобы обеспечить высокий урожай не нужно ограничиваться уходом за плодовыми деревьями на протяжении вегетационного периода. Значительная часть урожая может быть потеряна садоводами в результате весенних заморозков.
Весенний период зачастую характеризуется нестабильными погодными условиями. Начавшееся цветение деревьев может быть прервано внезапным понижением температуры до отрицательных значений. Кроме того, резкие температурные колебания также негативно сказываются на урожайности.
Агроном Ольга Павлова представила информацию о средстве, способном эффективно противостоять заморозкам. Согласно её заявлению, криопротекторы могут стать действенным решением в данной ситуации.
Существуют проникающие и непроникающие препараты. Как отмечает агроном, в настоящее время они широко применяются в промышленном сельском хозяйстве. Тем не менее, некоторые опытные садоводы уже знакомы с ними.
Проникающие препараты обеспечивают внутреннюю защиту деревьев, тогда как непроникающие действуют на внешнюю поверхность. По мнению агронома, их следует применять одновременно, но не смешивать в одной емкости.
Павлова подчеркивает необходимость изучения прогноза погоды весной. Приблизительно за 5-7 дней до ожидаемых заморозков рекомендуется начинать обработку деревьев непроникающим препаратом, а за 3-7 часов — проникающим.
Помимо обработки деревьев и кустарников, особое внимание следует уделить приствольным кругам. Это обеспечит отличный урожай.
