Идеальный город СССР: его называют "советским Чикаго" – как он выглядит сегодня – где находится и что в нем посмотреть

Город, где одна нога в Европе, а другая – в Азии

В 1682 километрах от Москвы и в 307 километрах от Челябинска, на пересечении Европы и Азии находится идеальный город СССР, который называют "советским Чикаго". С самого начала строительства он стал легендой, символом светлого социалистического будущего, где жили и ударно трудились счастливые рабочие. Гигантский проект должен был показать всему миру мощь новой экономической системы Советского Союза.

Конечно, речь идет о Магнитогорске Челябинской области. Его история началась в 1743 году, когда на правом берегу реки Урал появилась Магнитная крепость. В 1774 году ее тщетно штурмовал Емельян Пугачев, но быстро оставил это гиблое дело.

В 1929 году советские власти решили построить здесь металлургический комбинат, что и стало точкой отсчета истории города, выросшего из небольшой станицы. Ведь Магнитогорск задумывался как "советский Чикаго" – идеальный индустриальный центр, где люди трудились на благо своей страны.

Во время Великой Отечественной войны каждый второй танк СССР был выплавлен из магнитогорской стали. Такой результат во многом обеспечивало качество руды, содержание железа в которой достигало 70%.

Магнитогорск стал одним из первых городов СССР, который был построен по выверенному плану. В его возведении участвовали американские инженеры. Но со временем зарубежных специалистов выслали, а их идеи заменили советскими методами.

Идеальный город СССР

Так в чем заключался идеальный проект Магнитогорска? Город строили из типовых блоков, как конструктор. Самым маленьким элементом были дома. Они вместе с школами объединялись в кварталы. Несколько кварталов образовывали район, где был универмаг и спорткомлекс. Дома в квартале стояли параллельными рядами. Между ними были зеленые дворы. Окна смотрели или на восток, или на запад, чтобы максимально использовался естественный свет. Согласно проекту, один человек мог занимать только 6 квадратных метров.

Однако из всего плана на левом берегу Урала построили только один квартал и часть второго. Во-первых, не хватило денег, которые уходили на возведение комбината. Во-вторых, от предприятия шли выбросы, которые не добавляли комфорта местным жителям. Да и сама идея коллективного быта не прижилась среди населения

Сегодня Магнитогорск – второй по величине город в Челябинской области, где проживает порядка 400 000 человек. В последнее время интерес со стороны путешественников к нему растет. И за счет развития промышленного туризма, и за счет создания Магнитогорского курорта "Притяжение".

Основные достопримечательности Магнитогорска

Монумент "Тыл – фронту"

Визитной карточкой Магнитогорска считается монумент "Тыл – фронту". Это двухфигурная скульптура, где рабочий передает воину меч, символизирующий единство тыла и фронта. Монумент считается первой частью триптиха "Меч Победы" и связан с другими известными памятниками: "Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде и "Воин-освободитель" в Трептов-парке в Берлине. Считается, что меч, выкованный в Магнитогорске, был поднят "Родиной-матерью" в Сталинграде и опущен "Воином-освободителем" в Берлине после Победы в Великой Отечественной войне.

Соцгород

Социалистический город в Магнитогорске – первый в СССР, который был специально спроектирован для металлургов. Для него характерны строгие лаконичные формы, широкие улицы и замкнутые внутриквартальные пространства. Такие же поселки в Берлине сегодня охраняет ЮНЕСКО.

Немецкий квартал

Несмотря на название, проектом этого квартала занималась группа ленинградских архитекторов в 1942 году. А вот строили его пленные немцы и венгры. Каждый дом здесь – особенный, так как возводился по индивидуальному проекту. Домики с французскими балконами и изящными оградами отделали плитняком, который напоминает слоеный пирог.

Магнитогорский металлургический комбинат

Многие туристы приезжают в Магнитогорcк ради посещения металлургического комбината. Экскурсия "Укрощение огня" продолжительностью 2 часа начинается с главного доменного цеха. Посетители видят 6-ю доменную печь, которая была построена за 8 месяцев в 1943 году. Это главный символ Магнитки, работающий круглосуточно более полувека

После туристам показывают Листопрокатный цех № 11, где делают сталь для автомобилей и бытовой техники. Аналогов такому производству в нашей стране больше нет. Такая экскурсия проводится по предварительной записи.

Кафедральный собор Вознесения Христова

Те, кому доводилось бывать в Магнитогорске, не мог не обратить внимание на семикупольный храм высотой 52 метра, построенный по мотивам крестово-купольных храмов Древней Руси 14–15 веков. Это кафедральный собор Вознесения Христова, возведенный при поддержке металлургического комбината.

Памятник "Металлург"

Всех путешественников, которые приезжают в Магнитогорск на поезде, при выходе из вокзала встречает монументальная скульптура "Металлург" высотой 10,5 метра, которая считается символом индустриального города.

Церковь Николая Чудотворца

Была заложена в 1946 году по инициативе Г. И. Носова, директора Магнитогорского металлургического комбината, которого называли "королем советских металлургов". Согласно легенде, на недовольный вопрос Сталина, кто позволил строить в городе церкви, Носов ответил: "Народ, который победил фашизм".

Церковь Михаила Архангела

Была построена в 1982 году в рекордно короткий срок переселенцами и беженцами, эвакуированными на Урал в годы войны. Внутри роспись выполнил местный художник, бывший фронтовик Н. Н. Тюкинеев.

Парк "Притяжение"

Проект, который привлекает в город все больше туристов. Здесь есть велосипедные дорожки, оригинальные детские площадки, фонтан-шутиха, а также Видовой холм высотой 36 метров, где катаются на лыжах, тюбингах и сноубордах любители экстрима.

