Тюльпанам в апреле - важнее всего: 1 ложка порошка в почву - и клумба превратится в ковер из цветов

Чем подкормить тюльпаны в апреле

С наступлением тепла из почвы начинают появляться тюльпаны. Именно в этот момент необходимо заняться их подкормкой. Игнорирование процесса обязательно приведет к плохому цветению, поэтому дачникам не стоит лениться. Угодить тюльпанам очень просто, ведь готовить составы из большого количества компонентов точно не придется.

Что использовать

Для подкормки тюльпанов достаточно только одного компонента – диатомита. Это удобрение образуется из древних водорослей, которые росли еще миллионы лет назад. Их останки окаменели и превратились в натуральное удобрение.

«Благодаря высокому содержанию кремния и железа, диатомит улучшает корнеобразование, делает цветы более крепкими и способствует их длительному цветению», - сообщает канал «Сад, огород, лайф».

Как применять подкормку

Диатомит не нужно разводить с водой или смешивать с другими компонентами. Он понадобится в чистом виде. На одно растение достаточно чайной ложки порошка. Чем раньше внести удобрение, тем лучше. Именно поэтому стоит заняться подкормкой уже в первой половине апреля.

Если почва сухая, то после внесения диатомита стоит полить тюльпаны обычной водой. С этого момента удобрение начнет действовать. Результат будет заметен уже в ближайшие недели.

Рекомендации садовода:

«Более мелкая фракция диатомита действует быстрее, тогда как крупные частицы растворяются в земле дольше. Учтите этот фактор при покупке». «Диатомит подойдет не только для тюльпанов, но и для гортензий, нарциссов, пионов».

