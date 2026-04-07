К какому району относится Сестрорецк - правильно ответят единицы: полезная информация

Опубликовано: 7 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Ценная информация о Сестрорецке

На северном берегу Финского залива находится город Сестрорецк, который известен на всю Россию. Он знаменит своими курортами с лечебными грязями, сосновыми лесами и историческим наследием.

Первые курорты появились тут в 1900 году, при этом лечебные грязи начали добывать в 1902 году и продолжают до сих пор. В прошлом Сестрорецк был известен как «город-оружейник», ведь тут производили оружие, подводные лодки.

Многие туристы не знают, в какому району относится этот город. Портал «Яндекс-Путешествия» помог найти ответ на этот вопрос.

Сестрорецк является частью Курортного района Санкт-Петербурга. Город был основан Петром I в 1714 году, но официальный статус он получил существенно позже - в 1925 году. Это место особенно ценится среди жителей Северной столицы, так как они используют его в качестве загородной дачи. Сюда приезжают и многочисленные туристы.

Что стоит посетить в Сестрорецке:

  • Сестрорецкий рубеж;
  • Парк «Дубки»;
  • Шалаш В.И. Ленина;
  • Храм Святых Апостолов Петра и Павла;
  • Памятник первой подводной лодке.

Ранее портал «Городовой» рассказал, можно ли посещать музей-заповедник "Петергоф" с собакой.

Автор:
Полина Аксенова
