К какому району относится Сестрорецк - правильно ответят единицы: полезная информация

На северном берегу Финского залива находится город Сестрорецк, который известен на всю Россию. Он знаменит своими курортами с лечебными грязями, сосновыми лесами и историческим наследием.
Первые курорты появились тут в 1900 году, при этом лечебные грязи начали добывать в 1902 году и продолжают до сих пор. В прошлом Сестрорецк был известен как «город-оружейник», ведь тут производили оружие, подводные лодки.
Многие туристы не знают, в какому району относится этот город.
Сестрорецк является частью Курортного района Санкт-Петербурга. Город был основан Петром I в 1714 году, но официальный статус он получил существенно позже - в 1925 году. Это место особенно ценится среди жителей Северной столицы, так как они используют его в качестве загородной дачи. Сюда приезжают и многочисленные туристы.
Что стоит посетить в Сестрорецке:
- Сестрорецкий рубеж;
- Парк «Дубки»;
- Шалаш В.И. Ленина;
- Храм Святых Апостолов Петра и Павла;
- Памятник первой подводной лодке.
Ранее портал «Городовой» рассказал, можно ли посещать музей-заповедник "Петергоф" с собакой.