Можно ли посещать ГМЗ "Петергоф" с собакой - подробный ответ: информация для местных жителей и туристов

Информация, которую важно изучить перед посещением

ГМЗ «Петергоф» пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей Санкт-Петербурга, ведь этот дворцово-парковый ансамбль известен на всю страну. Он расположен на южном берегу Финского залива, был основан Петром I в качестве летней резиденции.

На территории Петергофа множество фонтанов, парков, музеев и прочих достопримечательностей, поэтому здесь будет интересно каждому. Многие туристы и местные жители не знают определенных правил и запретов, что позже приводит к недопониманию и конфликтам. Особенно это касается посещений ансамбля с собаками.

Можно ли посещать дворцово-парковый ансамбль с собакой

На официальном сайте музея-заповедника указано, что посещать ГМЗ «Петергоф» с животными запрещено. Это правило распространяется на Нижний парк, Ораниенбаум, Александрию, а также многочисленные дворцы и музеи. Здесь запрещено не только выгуливать животных, но и осуществлять с ними обычный проход по территории.

Есть ли исключения

Исключением могут стать только собаки-поводыри. Однако важно предоставить документы, которые бы подтверждали этот факт. Другие способы не представляются возможными.

Если у вас есть питомец, то планируйте визит на территорию дворцово-паркового ансамбля без него. Для прогулок с собакой лучше подобрать другие локации:

Удельный парк;

Приморский парк Победы,

Парк 300-летия СПб;

«Сосновка»;

«Новая Голландия» и др.

