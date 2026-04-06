Можно ли посещать ГМЗ "Петергоф" с собакой - подробный ответ: информация для местных жителей и туристов

ГМЗ «Петергоф» пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей Санкт-Петербурга, ведь этот дворцово-парковый ансамбль известен на всю страну. Он расположен на южном берегу Финского залива, был основан Петром I в качестве летней резиденции.
На территории Петергофа множество фонтанов, парков, музеев и прочих достопримечательностей, поэтому здесь будет интересно каждому. Многие туристы и местные жители не знают определенных правил и запретов, что позже приводит к недопониманию и конфликтам. Особенно это касается посещений ансамбля с собаками.
Можно ли посещать дворцово-парковый ансамбль с собакой
На официальном сайте музея-заповедника указано, что посещать ГМЗ «Петергоф» с животными запрещено. Это правило распространяется на Нижний парк, Ораниенбаум, Александрию, а также многочисленные дворцы и музеи. Здесь запрещено не только выгуливать животных, но и осуществлять с ними обычный проход по территории.
Есть ли исключения
Исключением могут стать только собаки-поводыри. Однако важно предоставить документы, которые бы подтверждали этот факт. Другие способы не представляются возможными.
Если у вас есть питомец, то планируйте визит на территорию дворцово-паркового ансамбля без него. Для прогулок с собакой лучше подобрать другие локации:
- Удельный парк;
- Приморский парк Победы,
- Парк 300-летия СПб;
- «Сосновка»;
- «Новая Голландия» и др.
Ранее портал «Городовой» рассказал, сколько церквей на территории Курортного района.