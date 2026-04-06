Городовой / Вопросы о Петербурге / Можно ли посещать ГМЗ "Петергоф" с собакой - подробный ответ: информация для местных жителей и туристов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже Полезное
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Можно ли посещать ГМЗ "Петергоф" с собакой - подробный ответ: информация для местных жителей и туристов

Опубликовано: 6 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Можно ли посещать ГМЗ "Петергоф" с собакой - подробный ответ: информация для местных жителей и туристов
Можно ли посещать ГМЗ "Петергоф" с собакой - подробный ответ: информация для местных жителей и туристов
Legion-Media
Информация, которую важно изучить перед посещением

ГМЗ «Петергоф» пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей Санкт-Петербурга, ведь этот дворцово-парковый ансамбль известен на всю страну. Он расположен на южном берегу Финского залива, был основан Петром I в качестве летней резиденции.

На территории Петергофа множество фонтанов, парков, музеев и прочих достопримечательностей, поэтому здесь будет интересно каждому. Многие туристы и местные жители не знают определенных правил и запретов, что позже приводит к недопониманию и конфликтам. Особенно это касается посещений ансамбля с собаками.

Можно ли посещать дворцово-парковый ансамбль с собакой

На официальном сайте музея-заповедника указано, что посещать ГМЗ «Петергоф» с животными запрещено. Это правило распространяется на Нижний парк, Ораниенбаум, Александрию, а также многочисленные дворцы и музеи. Здесь запрещено не только выгуливать животных, но и осуществлять с ними обычный проход по территории.

Есть ли исключения

Исключением могут стать только собаки-поводыри. Однако важно предоставить документы, которые бы подтверждали этот факт. Другие способы не представляются возможными.

Если у вас есть питомец, то планируйте визит на территорию дворцово-паркового ансамбля без него. Для прогулок с собакой лучше подобрать другие локации:

  • Удельный парк;
  • Приморский парк Победы,
  • Парк 300-летия СПб;
  • «Сосновка»;
  • «Новая Голландия» и др.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью