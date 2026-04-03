Сколько церквей на территории Курортного района Санкт-Петербурга - названы основные обители: обязательны к посещению

Сколько церквей насчитывается в Курортном районе

Вдоль северного побережья Финского залива находится Курортный район, который является пригородной зоной Санкт-Петербурга. Он протянулся на 45 км, включает в себя следующие населенные пункты: Сестрорецк, Зеленогорск, Комарово, Репино, Солнечное, Ушково, Серово, Смолячково и т.д.

Здесь часто отдыхают жители Северной столицы, так как местность является уникальной. Тут можно увидеть песчаные пляжи, сосновые леса, озера, санатории, музеи. Особую ценность этому району придают церкви. Знаете ли вы, сколько здесь насчитывается православных обителей?

На территории Курортного района расположено 17 церквей и 14 часовен. Самыми популярными из них считаются следующие храмы:

Собор Святых Апостолов Петра и Павла . Расположен в Сестрорецке, является главным храмом города.

Церковь Казанской иконы Божией Матери. Находится в Зеленогорске, выполнен в неорусском стиле.

. Находится в Зеленогорске, выполнен в неорусском стиле. Храм Тихвинской иконы Божией Матери . Расположен на территории Сестрорецка, на местном кладбище.

Церковь Преображения Господня. Месторасположение – Зеленогорск.

. Месторасположение – Зеленогорск. Храм Преподобного Серафима Саровского . Находится в поселке Песочный.

Храм Святого Пророка Илии. Расположен в поселке Молодежное.

Отзывы туристов:

«Посетил все храмы на территории Курортного района. Остался в полном восторге. Они находятся в живописных местах, здесь можно отдохнуть не только телом, но и душой». «Лучше приезжать сюда в будни, так как на территории Курортного района в выходные слишком много туристов. Идеальное время – раннее утро. В эти часы можно почувствовать единение с природой и православными обителями».

