Какие выставки стоит посетить в апреле 2026 года на территории Санкт-Петербурга: скучно не будет

Опубликовано: 2 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Выставки, которые нужно успеть посетить каждому

Апрель станет насыщенным периодом для тех, кто любит посещать выставки. В этот месяц будет интересно не только туристам, но и жителям Санкт-Петербурга. Что обязательно стоит посетить?

  • Выставка «3 Пасхи». Она пройдет 2 апреля 2026 года в Государственном музее истории религии. Здесь расскажут об истории богослужения, народных традициях праздника.
  • «Выставочный проект «Наш космос». Пройдет 10 апреля 2026 года. Экспозиция рассказывает, как менялся образ космоса: от фантастических чертежей и художественных иллюстраций до современных фотоснимков, сделанных с орбиты Земли», - комментирует «Kuda-SPB».
  • Фестиваль «Ботанические каникулы». Мероприятие будет проходить до конца детских каникул. Здесь можно полюбоваться весной разных стран и континентов. В Парке-дендрарии получится увидеть подснежники. Также тут проходит выставка растительных волокон.
  • Выставка «Северное солнце» в музее-заповеднике «Царское село». Она посвящена искусству золотого шитья. Тут можно увидеть великокняжеские платья, платки, кокошники XIX века. Более 60 предметов представлено в Екатерининском дворце. Мероприятие будет проходить до 11 мая 2026 года.
  • Выставка фотографий Сергея Свешникова. Фотограф на протяжении 30 лет делал снимки городских пейзажей, друзей и знакомых. Он снимал художников, музыкантов, ученых, писателей, которые сыграли большую роль для истории Санкт-Петербурга и Ленинграда. Выставка продлится до 11 апреля.
  • «Выставка к 100-летию гражданской авиации России. Будет продолжаться до 31 мая 2026 года в «Пулково-2». Посетители выставки узнают о роли авиаконструктора С. Илюшина и его легендарных самолетов Ил-2, о воздушном коридоре — тоненькой ниточке снабжения Ленинграда, об эвакуации 52 тысяч человек в 1941–42 годах на ЛИ-2, спасению 300 маленьких ленинградцев П. Пилютовым, беспрецедентной операции «Звездочка» по спасению Детского дома», - сообщает источник.

Ранее портал «Городовой» назвал факты, связанные со строительством Санкт-Петербурга.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
