Интересные факты о строительстве Санкт-Петербурга - как создавалась Северная столица: не знают даже местные
Интересные факты о строительстве Санкт-Петербурга - как создавалась Северная столица: не знают даже местные

Опубликовано: 1 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Факты, которые связаны со строительством Санкт-Петербурга

Архитектура Санкт-Петербурга впечатляет каждого туриста, ведь она существенно отличается от других городов страны. Строительство Северной столицы представляет собой уникальный инженерный проект, который окружен большим количеством легенд и тайн. Портал «Умная Россия» назвал несколько интересных фактов о строительстве Санкт-Петербурга.

Название города

Изначально название города звучало иначе – «Санкт-Питер-Бурх». Оно являлось голландским вариантом «города святого Петра».

Камень в Петропавловской крепости

Существует легенда, согласно которой именно Петр I заложил первый камень в Петропавловскую крепость. Однако доказательств этому нет. Считается, что император в этот день находился далеко от Заячьего острова, где расположено сооружение.

Строительство города

«Для строительства сгонялись тысячи крестьян и ремесленников со всей России. Изначально строили очень быстро, используя дерево, но вскоре Петр I приказал возводить здания только из камня и кирпича», - сообщает источник.

Укрепление грунта

В некоторых местах при строительстве использовались сваи из лиственницы. Их забивали в землю миллионами штук. Это позволяло укрепить грунт перед постройкой многих зданий.

Подобие Амстердама

Изначально Петр I хотел построить город, в котором бы отсутствовали привычные улицы. Он хотел заменить их каналами, а также сделать все для удобства водного транспорта. Такая идея была реализована лишь частично.

Первое здание

«Первым жилым зданием в городе принято считать скромный деревянный «Домик Петра I», построенный всего за три дня в мае 1703 года», - рассказывает источник.

Автор:
Полина Аксенова
Вопросы о Петербурге
