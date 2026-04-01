Интересные факты о строительстве Санкт-Петербурга - как создавалась Северная столица: не знают даже местные

Архитектура Санкт-Петербурга впечатляет каждого туриста, ведь она существенно отличается от других городов страны. Строительство Северной столицы представляет собой уникальный инженерный проект, который окружен большим количеством легенд и тайн. Портал «Умная Россия» назвал несколько интересных фактов о строительстве Санкт-Петербурга.
Название города
Изначально название города звучало иначе – «Санкт-Питер-Бурх». Оно являлось голландским вариантом «города святого Петра».
Камень в Петропавловской крепости
Существует легенда, согласно которой именно Петр I заложил первый камень в Петропавловскую крепость. Однако доказательств этому нет. Считается, что император в этот день находился далеко от Заячьего острова, где расположено сооружение.
Строительство города
«Для строительства сгонялись тысячи крестьян и ремесленников со всей России. Изначально строили очень быстро, используя дерево, но вскоре Петр I приказал возводить здания только из камня и кирпича», - сообщает источник.
Укрепление грунта
В некоторых местах при строительстве использовались сваи из лиственницы. Их забивали в землю миллионами штук. Это позволяло укрепить грунт перед постройкой многих зданий.
Подобие Амстердама
Изначально Петр I хотел построить город, в котором бы отсутствовали привычные улицы. Он хотел заменить их каналами, а также сделать все для удобства водного транспорта. Такая идея была реализована лишь частично.
Первое здание
«Первым жилым зданием в городе принято считать скромный деревянный «Домик Петра I», построенный всего за три дня в мае 1703 года», - рассказывает источник.
