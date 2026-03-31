Где поесть в Санкт-Петербурге - список ретро-заведений: советы для туристов

Какие заведения Санкт-Петербурга имеют богатую историю

При посещении Санкт-Петербурга туристы интересуются не только достопримечательностями, но и заведениями, в которых можно вкусно поесть после длительных прогулок. Особую ценность в Северной столице представляют места в ретро-стиле.

Палкинъ

Является одним из старейших заведений Санкт-Петербурга, так как оно появилось в конце XVIII века. До сих пор занимает лидирующие позиции в гастросфере. Парадная лестница здесь выполнена из мрамора, гостей встречают также 25 залов, картины великих художников, зимний сад, бассейн со стерлядью и винтажная мебель. Меню построено по дореволюционным рецептам.

Адрес: пр. Невский, д. 47 (ст. метро «Достоевская»).

Литературное кафе

«История ресторана начинается в XIX веке, тогда на его месте была кондитерская «Вольф и Беранже», которую любила вся творческая интеллигенция Петербурга. Сегодня здесь угощают традиционной русской кухней по имперским рецептам. Цены для Невского проспекта вполне умеренные», - сообщает источник.

Адрес: пр. Невский, 18 (ст. метро «Адмиралтейская»).

Метрополь

Ресторан является легендарным из-за истории. Он продолжал работать даже во время блокады. В залах можно увидеть хрустальные люстры, картины в позолоченных рамах, шикарные портьеры.

Адрес: ул. Садовая, 22/2 (ст. метро «Гостиный двор»).

Пышечная на Конюшенной

Пышечная работает в городе с 1958 года, при этом в ней с тех пор ничего не меняли. Считается, что если вы были в Северной столице, но не попробовали пышек, то многое потеряли. Здесь очень дешевые цены. Одна пышка обходится всего в 20 рублей, стакан кофе – в 50 рублей.

Адрес: ул. Большая Конюшенная, 25 (ст. метро «Гостиный двор»).

